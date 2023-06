Thuram Day in casa Inter: domani visite e firma

Tutto pronto per il Thuram Day, il francese sarà a Milano già domani per le visite mediche e la firma con l’Inter. Che la città della Madonnina fosse la destinazione di Marcus Thuram lo si immaginava da tempo, la sorpresa risalente a pochi giorni fa riguarda la scelta del club. Il Milan è stato in pole position per settimane, ma l’Inter ha avuto la meglio al fotofinish con una manovra veloce e letale che ha portato alla conclusione della trattativa.

Domani le visite mediche e la firma

Sarà dunque martedì 27 giugno il giorno decisivo, in cui verosimilmente l’attaccante francese, verrà ufficializzato dall’Inter. L’arrivo a Linate è previsto in mattinata; presso la clinica Humanitas di Rozzano si sottoporrà alla prima parte delle visite mediche di routine; dopodiché è atteso al Coni per i test di idoneità sportiva.

Solo nel pomeriggio verrà accompagnato nella sede di Viale della Liberazione per l’incontro con la dirigenza e la firma del contratto.

L’accordo che legherà Thuram all’Inter fino al 2028

L’imminente futuro ex attaccante del Borussia Mönchengladbach arriva in nerazzurro a parametro zero. L’offerta che legherà il francese all’Inter fino al 2028 consiste in circa sei milioni più bonus, sfruttando tra l’altro il Decreto Crescita, che consente di mantenere aperta la trattativa per riportare Lukaku in nerazzurro.

Questo sarà quindi il primo grande colpo dell’Inter di questa finestra di mercato messo a segno dal duo Ausilio-Marotta, che lavora su più fronti. Una volta conclusa la trattativa con il figlio d’arte francese si potrà rivolgere l’attenzione sui prossimi colpi in canna: Bisseck e Azpilicueta si trovano a un passo dal concludere l’accordo con la società di Zhang.