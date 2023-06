Addio Juve, sta per firmare con il Torino

La Juventus è pronta a dire addio ad uno dei suoi obiettivi in questa sessione di calciomercato estiva. Anche perché, secondo quanto riportato da fonti locali, sta per firmare con il club rivale del Torino

Sembrava tutto fatto per il suo passaggio in bianconero, ma qualcosa è andato decisamente storto. Nella strada che portava il calciatore alla ‘Vecchia Signora’, ad un certo punto, è arrivato un muro “granata” che ha interrotto ogni possibile inizio di trattativa.

Non è affatto un mistero che i bianconeri avevano pensato proprio a Pasquale Mazzocchi per rinforzare quel reparto. Soprattutto in vista della possibile partenza di uno dei suoi calciatori di lunga data. Ed invece il tecnico Allegri potrebbe rimanere seriamente deluso.

Niente Juventus, Mazzocchi può firmare con i rivali del Torino

Nonostante il contratto scada il 30 giugno del prossimo anno, la Juventus rischia di perdere seriamente Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano avrebbe ricevuto una importantissima offerta dall’Arabia Saudita (il Paese più gettonato e chiacchierato di questi ultimi mesi). Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine al club bianconero pare che si tratti di una di quelle offerte che difficilmente possono essere rifiutate.

Ed è per questo motivo che l’ex Porto ci sta seriamente pensando. Allo stesso tempo, dalla Continassa, non vogliono assolutamente farsi trovare impreparati e stanno sondando il terreno per qualche calciatore che possa prendere il suo posto. Magari qualcuno che possa conoscere, alla perfezione, il campionato italiano e che abbia disputato un bel numero di partite importanti in Serie A.

A dire il vero il nome già c’è e porta a quello di Pasquale Mazzocchi. L’esterno della Salernitana (ed anche della Nazionale) è uno degli oggetti misteriosi del team di Allegri, ma a quanto pare la Juve sarebbe arrivata tardi visto che sulle sue tracce si sarebbe fiondato il Torino. Il nativo di Barra (quartiere di Napoli) è pronto a trasferirsi da un granata all’altro. Andando, però, a giocare in uno dei club più storici di Italia.

Su di lui anche altre squadre del massimo torneo italiano, ma Urbano Cairo sarebbe il favorito principale per un suo possibile trasferimento. Una vera e propria delusione per l’altra squadra piemontese che, a questo punto, dovrà virare su altri obiettivi sulla fascia sinistra. L’estate è ancora lunga, di obiettivi ce ne saranno sicuramente tanti, ma i bianconeri erano fermamente convinti di averlo tra le mani e di portarlo a Torino.