Bomba in casa Ferrari, non si parlano più

In casa Ferrari cresce la tensione. Il team di Maranello starebbe attraversando un periodo molto difficile soprattutto nei rapporti interni

La Ferrari rappresenta finora la vera delusione di questo mondiale di Formula 1 2023. Il team di Maranello, partito secondo i pronostici della vigilia come l’unico realmente in grado di insidiare la Red Bull campione in carica nella corsa al titolo iridato, ha deluso le attese e le aspettative di tifosi e appassionati.

La vettura realizzata da ingegneri e progettisti del Cavallino Rampante e consegnata a Charles Leclerc e Carlos Sainz si è rivelata di gran lunga inferiore non solo alla Red Bull, ma anche alle altre scuderie rivali come la Mercedes e la rivelazione Aston Martin. Un vero e proprio disastro non annunciato per la Ferrari che in questo momento si trova a distanza siderale dal vertice della classifica.

I segnali di crescita che le due Rosse hanno dato nel Gran Premio del Canada con il 4/o posto di Leclerc e il 5/o di Sainz hanno riportato un briciolo di fiducia e ottimismo all’interno del team modenese, ma a quanto pare non sono stati sufficienti a rasserenare gli animi soprattutto nel rapporto tra i due piloti.

Uno dei tanti problemi che starebbe frenando la crescita del Cavallino Rampante è a quanto pare il rapporto tra Leclerc e Sainz che secondo l’ordine di scuderia impartito a inizio stagione dal nuovo team principal, Frederic Vasseur, sono liberi di sfidarsi sempre e comunque e di esprimere il proprio talento senza condizionamenti di sorta.

La Ferrari nei guai, è rottura tra i due piloti: cosa sta succedendo a Maranello

Secondo quanto riportato dal sito elnacional.cat, il rapporto tra i due piloti sarebbe ridotto ai minimi termini. Questo perchè, come spiegato dal pilota Roldan Rodríguez, “Sainz sta migliorando ogni giorno che passa e questo sta destabilizzando Leclerc”. Si tratta per ora, vale la pena sottolinearlo, di voci e di semplici indiscrezioni tutte da confermare. Ma è pur vero che negli ultimi tempi questi rumors si sono moltiplicati senza che nessuno abbia pensato bene di smentirli.

Leclerc sarebbe infastidito dalla crescita del suo compagno di squadra e dal fatto che Sainz condivida poco o niente delle informazioni relative ad alcuni dettagli tecnici in grado di migliorare le prestazioni della Ferrari. E mentre il driver madrileno continua a crescere, al tempo stesso Leclerc sembra rimasto fermo: motivo, questo, di particolare attrito tra i due il cui rapporto di stima di qualche tempo fa pare un lontano ricordo.