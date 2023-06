Contratto da 32 milioni: i dettagli dell’affare dell’Inter!

Affare complessivo da circa trentadue milioni per i nerazzurri. L’attaccante è sbarcato a Milano nelle scorse ore

Battuta la concorrenza del Milan e di altre big, ormai ci sono più dubbi: Marcus Thuram è un nuovo calciatore dell’Inter.

L’attaccante francese, che ha salutato il Borussia Mönchengladbach, è già stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra nell’estate del 2021. A causa dell’infortunio al ginocchio, però, la dirigenza dell’Inter cambio obiettivo, virando su Joaquin Correa della Lazio.

Nonostante le avances del Paris Saint-Germain, che era arrivato ad offrire anche 7 milioni di euro e del Milan, l’attaccante della nazionale francese ha preferito approdare sì a Milano, ma sul versante nerazzurro.

Thuram, nella giornata di martedì ha effettuato le visite mediche a Milano per poi siglare un contratto di durata quinquennale, dunque fino al 2028.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Marcus Thuram, dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach che scade il prossimo 30 giugno, firma con l’Inter un contratto da 6 milioni e mezzo netti a stagione, per un totale di circa trentadue milioni e mezzo in cinque anni.

Battuta la concorrenza del Milan che era arrivata ad offrire 5 milioni +1 di bonus all’anno, Thuram con i nerazzurri guadagnerà quanto percepito da Dzeko negli ultimi anni. L’attaccante bosniaco, appena ceduto al Fenerbahce, percepiva circa 6 milioni netti che senza Decreto Crescita, gravavano a bilancio per 12 milioni lordi. La punta francese, invece, peserà sul bilancio dell’Inter circa 8 milioni di euro a stagione, ossia almeno quattro in meno di Edin Dzeko.

Thuram all’Inter: oltre l’ingaggio anche i bonus e le commissioni agli agenti. Ecco i dettagli

Oltre all’ingaggio che, come abbiamo detto, sarà di circa 6,5 milioni netti a stagione per cinque anni, al contratto di Marcus Thuram vanno aggiunti anche eventuali bonus, alcuni facilmente raggiungibili, altri meno.

Come per tutti i giocatori in scadenza, anche per l’attaccante francese ventiseienne saranno previste delle commissioni piuttosto cospicue da pagare agli agenti: quando qualche settimana fa, Thuram fu vicino a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, la cifra delle commissioni era di circa 10 milioni di euro. Cifra che dovrebbe essere confermata anche per il trasferimento in nerazzurro.

Dopo l’addio di Edin Dzeko ed il futuro incerto di Romelu Lukaku e Joaquin Correa, la dirigenza dell’Inter ha iniziato a muovere passi concreti anche sul mercato in entrata: il primo colpo in attacco è quindi Marcus Thuram a parametro zero. In questa stagione il calciatore francese ha messo a segno 16 reti in 32 presenze stagionali, considerando tutte le competizioni.