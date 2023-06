Milan, non solo Pulisic: per la trequarti anche un colpo dalla Lazio

Il Milan si è acceso in questo calciomercato con i rossoneri che sono ad un passo da diversi colpi per la prossima stagione.

Negli ultimi giorni il Milan ha iniziato a fare sul serio in sede di mercato con i rossoneri che stanno per chiudere diversi colpi.

Il club meneghino sta per ufficializzare l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea con il centrocampista inglese che arriverà in rossonero per circa 15 milioni di euro. Per quello che riguarda la porta sta per essere ufficializzato l’arrivo di Marco Sportiello, estremo difensore che giunge a costo zero dall’Atalanta dopo la scadenza del contratto con i bergamaschi. Il sostituto di Brahim Diaz sarà Pulisic con lo statunitense che agirà sulla trequarti o, al bisogno, sulla fascia destra. Non è però finita qui, i rossoneri sarebbero vicini ad un altro centrocampista offensivo.

Calciomercato Milan, nuovo colpo: arriva dalla Lazio

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe ad un passo da Luka Romero della Lazio. Il centrocampista offensivo è in scadenza di contratto con i biancocelesti e dovrebbero accasarsi a costo zero in rossonero.

La Lazio ha proposto il rinnovo di contratto al giocatore argentino che però sembra essere intenzionato ad accettare la corte del Milan pronto ad inserirlo nella propria rosa per la prossima stagione. Il giocatore sudamericano dovrebbe prendere il posto di Ante Rebic in rosa con il croato ormai destinato all’addio al Milan. Il classe 1993 ha passato una stagione costellata da infortuni che ne hanno contenuto il rendimento ed ora per lui si profila una cessione all’estero.

Arrivato alla Lazio nell’estate del 2021, Luka Romero ha giocato in due anni 21 partite ed ha messo a segno una rete. Un calciatore che deve proseguire il suo percorso di crescita e potrebbe farlo in rossonero andando a disputare per la prima volta la Champions League partendo sicuramente come alternativa nel reparto offensivo del Milan. I molti impegni della squadra rossonera però daranno sicuramente spazio al giovane argentino che è già nel giro della nazionale maggiore, venendo convocato ma senza mai scendere in campo.

Un colpo in prospettiva per i rossoneri che vuole continuare a far crescere i propri calciatori per creare valore. Un Milan che fa mercato con grande attenzione a quello che è il bilancio con i rossoneri che hanno chiuso la stagione con i conti a posto, un aspetto al quale dà grande attenzione la UEFA.