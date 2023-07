Berrettini difeso a spada tratta: “Non fregava niente a nessuno”

L’ex storico tennista è intervenuto e ha parlato della situazione attuale del movimento tennistico italiano.

La stagione tennistica è entrata nel vivo e in questi giorni si sta tenendo luogo il torneo di Wimbledon, tanto atteso terzo torneo del Grande Slam della stagione.

A Londra si tiene il principale torneo su erba, e Novak Djokovic proverà a vincere il suo 24esimo titolo dello Slam. Il più grande rivale è senza dubbio il neo numero uno al mondo Carlos Alcaraz con tutti gli altri che sono solo outsider e devono accettare la superiorità dei rivali. Il tennis italiano aveva grosse aspettative, ma negli ultimi mesi le cose sono cambiate.

Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner sono i ‘tre tenori’ del tennis italiano, ma ognuno per motivi diversi ha trovato grosse difficoltà. Se gli ultimi due restano comunque nei piani alti della classifica non è lo stesso per Matteo, in totale crisi con se stesso. L’ex tennista Bertolucci è intervenuto ai microfoni di Fanpage ed ha discusso delle problematiche di questi tre tennisti. Nello specifico proprio Berrettini è quello più discusso, un tennista con problemi fisici costanti e ormai sempre in discussione.

Berrettini, Paolo Bertolucci difende l’azzurro

Berrettini è finito nel mirino delle critiche negli ultimi mesi per la relazione con la showgirl Melissa Satta. La donna è stata presa di mira dagli haters come causa dei cattivi risultati dell’azzurro e Bertolucci non ci sta: “Se stava con una ragazza sconosciuta nessuno diceva nulla, invece sta con una donna famosa e quindi la causa dei suoi risultati è quella. Queste cose mi fanno infuriare”. Bertolucci ha ammesso di non gradire la costante ingerenza dei tifosi, talvolta eccessivi con i propri beniamini.

L’ex tennista (anch’egli durante la sua carriera è stato più volte citato nel gossip nostrano) ha sottolineato come la vita privata del tennista debba rimanere tale e che il pubblico dovrebbe ignorarla e non pensare a ciò. Lui sottolinea: “Io vengo a casa tua a dire come comportarti? Lui gioca per se stesso, se vuole fare le 5 di mattina e comportarsi in un certo modo non sono affari di nessuno”.

Nel corso dell’intervista Paolo ha parlato anche del momento di Jannik Sinner, il numero uno italiano. L’attuale numero 8 al mondo è in difficoltà, non riesce ad avere una continuità di risultati e c’è chi invece lo paragona al numero uno al mondo Carlos Alcaraz. A riguardo Bertolucci è netto: “Alcaraz è un fenomeno, se vuoi fare i paragoni con lui è come se nel calcio uno fa paragoni con Maradona, non c’è storia”.