Tennis, pronta per Wimbledon: total white e scollatura da sogno

Non sono solamente i tennisti a prepararsi in vista di Wimbledon, ma anche le wags del tennis come Madalina Ghenea, ora compagna di Dimitrov

L’attrice romena è legata sentimentalmente al tennista bulgaro Dimitrov e per l’occasione sfoggerà un vestito già spoilerato sui social e che fa impazzire il pubblico. Una delle coppie più glamour del tennis è pronta a far parlare.

Una nuova coppia tra tennis e spettacolo, che sta scalzando dagli occhi degli appassionati di gossip anche quella ormai consolidata tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Il mondo della racchetta è rimasto inizialmente stupito, ora sta facendo l’abitudine al rapporto tra Grigor Dimitrov e Madalina Ghenea, attrice dalle forme più che generose.

I due hanno ufficializzato il loro rapporto con una foto sui social e proseguono così un amore molto chiacchierato dai fan. Un rapporto che sta caricando Dimitrov, in vista dell’appuntamento di Wimbledon, uno dei più importanti della stagione e in un circuito dove spesso ha sorpreso gli amanti del tennis, nel bene e nel male (lo scorso anno si ritirò).

Madalina Ghenea, che look per Dimitrov

Il tennista bulgaro fu già protagonista negli anni passati a Wimbledon e vuole fare di tutto per ripetersi. La compagnia di Madalina Ghenea è un motivo in più per fare bene, anche se non dovrà distrarsi troppo vista la bellezza prorompente dell’attrice romena. Dunque, dovrà concentrarsi unicamente sul campo ma non sarà proprio facile, visto la bellezza sempre più esplosiva della sua nuova compagna. Sui social è un tripudio di commenti per Madalina Ghenea vestita di bianco che fa il boom del gradimento sul web.

Foto diventate virali, le ultime postate con annessa schiera di corteggiatori che fanno capolino sui social. La Ghenea in un recente festival del cinema si è mostrata al meglio della forma, le sue partecipazioni ormai stanno diventando sempre più preziose e si sta togliendo tante soddisfazioni in campo internazionale.

Lanciata da Paolo Sorrentino, l’attrice romena ha proseguito il suo percorso nel mondo del cinema, alternando film italiani ad altri di caratura internazionale. Migliorando di volta in volta e proponendosi sempre più credibile agli spettatori, che la seguono sempre con maggiore interesse. Non è un caso come sui social i numeri sono in crescita, sono 1,2 milioni i fan della Ghenea. Aumento dovuto anche alla passione per Dimitrov e il tennis, il bulgaro ha un altro milione di followers e non nasconde il suo amore per lei.