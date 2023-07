Ennesima doccia fredda per Sarri: non viene più

Niente da fare per Maurizio Sarri che sta vedendo il proprio obiettivo di calciomercato sfumare lentamente: niente Lazio per lui

Periodo importantissimo per la Lazio che per la terza volta sotto la gestione del presidente Claudio Lotito è riuscita a centrare l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. Per fare bene in Europa e per cercare di blindare il proprio posto in campionato, sarà necessario consegnare a mister Maurizio Sarri una squadra all’altezza.

Grazie al raggiungimento della fase a gironi attraverso il secondo posto in Serie A, che permetterà ai biancocelesti di giocarsi anche le semifinali di Supercoppa italiana, nelle casse del club sono entrati soldi importanti. Denaro utile per mettere a segno i primi colpi di calciomercato in vista del ritiro ormai imminente.

Tanti sono gli obiettivi che in queste settimane hanno iniziato ad orbitare intorno al club capitolino. Specialmente per quanto riguarda alcuni di questi nomi che sono stati indicati direttamente dal tecnico come possibili rinforzi. Peccato, però, che uno dei profili principali seguiti dalla Lazio sia molto vicino a sfumare.

Problemi di calciomercato per la Lazio di Sarri: il primo obiettivo rischia di sfumare

Una beffa per il tecnico che giunto al suo terzo anno alla guida dei biancocelesti spera di poter completare la sua opera allestendo una squadra all’altezza. Per farlo il tecnico aveva indicato alla società anche il nome di Domenico Berardi, affare che più passa il tempo e più sembra destinato a non andare in porto. A rivelarlo è stato l’amministratore delegato del Sassuolo Andrea Carnevali.

L’addetto ai lavori, intervenuto ai microfoni di Tv Play, è stato chiaro: “Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta da parte della Lazio“. Una doccia fredda per tutti i tifosi che per settimane hanno avuto fiducia sul fatto che potesse essere l’esterno della Nazionale il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Invece, a quanto pare, il club di Sarri sembra essere piuttosto indietro.

Il Sassuolo si è può volte dichiarato disponibile alla cessione ma ci vogliono 20 milioni di euro, somma che il patron Lotito non sembrerebbe particolarmente disposto a spendere. Questo, abbinato alla richiesta di 2,5 milioni di euro d’ingaggio, avrebbe frenato l’interessamento da parte del club che sarebbe pronto a virare su nuovi obiettivi: l’alternativa numero uno pare risponda al nome di Riccardo Orsolini del Bologna.