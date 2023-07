Max Biaggi ritrova l’amore: la nuova fiamma è una ballerina di 23 anni

Svolta sentimentale per Max Biaggi che è stato fotografato in compagnia della sua nuova fiamma, di ben 29 anni più giovane di lui

Mentre il motociclismo inteso come sport si gode i successi dell’italiano campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, considerato il più vicino di tutti ad essere l’erede di Valentino Rossi, il pensiero non può che andare ai vecchi piloti del passato che non hanno forse ricevuto le soddisfazioni che meritavano. Tra questi non manca il nome di Max Biaggi.

Pilota probabilmente ricordato anche per le sue storie sentimentali al di fuori della pista, dove ha frequentato modelle del calibro di Anna Falchi, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e soprattutto Eleonora Pedron con la quale è stato insieme per undici, che non per i successi che avrebbe potuto ottenere in carriera.

L’ultima relazione famosa del cinquantaduenne pilota romano risale a qualche anno fa, quando era stato avvistato in compagnia delle cantante Bianca Atzei. Rapporto terminato un paio d’anni più tardi. Poco male però, perché proprio in questi giorni il pilota classe 1971 è stato paparazzato in compagnia della sua nuova fiamma.

Max Biaggi ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fidanzata dell’ex pilota di MotoGP

Gli scatti non lasciano spazio a dubbi, le immagini parlano di un legame particolarmente intimo tra i due. In compagnia dell’ex motociclista è stata avvistata una ragazza che risponde al nome di Virginia De Masi. Originaria di Napoli, la nuova compagna dell’ex pilota di mestiere fa la ballerina professionista e ha 23 anni, ben 29 meno del suo fidanzato.

Una notizia che ha già suscitato un certo clamore tra gli amanti del genere che quando hanno saputo la differenza di età sono rimasti di stucco. Ma l’essere moderni significa anche non badare troppo a quello che c’è scritto sulla carta d’identità, specialmente per quanto riguarda gli anni.

Relax al mare per la nuovissima coppia che ha deciso di andare insieme a Formentera, con lunghi bagni rinfrescanti durante il giorno e movida nei locali durante la notte. Questa è la routine di Biaggi e della sua attuale dolce metà in attesa che una nuova stagione fatta di impegni lo veda di nuovo protagonista.

Perché i motori, per quanto abbia deciso di smettere da anni, sono ancora una delle passioni principali del pilota romano che quando è sceso dalla sella ha comunque deciso di rimanere nel settore dando vita alla sua personalissima scuderia: la Max Racing Team.