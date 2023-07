Frattesi-Inter, ecco le cifre dell’operazione

Per Davide Frattesi c’è solo l’Inter, la trattativa si chiuderà nelle prossime ore. Tempi lunghi e grande fermento, ma il traguardo adesso è a un passo. Nella sede nerazzurra di viale della Liberazione nel pomeriggio si è svolto il summit tra la dirigenza dell’Inter, Beppe Riso e Paolo Busardò, rispettivamente agenti di Frattesi e Mulattieri. Il cartellino di quest’ultimo rientrerebbe nell’accordo con la conseguente cessione ai romagnoli. Domani l’incontro tra Marotta e Carnevali per definire gli ultimi dettagli.

Frattesi-Inter, è tutto pronto

Il centrocampista del Sassuolo da fine stagione è stato il perno del calciomercato delle big. Accostato oltre che ai nerazzurri anche al Milan, alla Roma e a intermittenza alla Juventus. Interesse vero o semplice azione di disturbo nei confronti della quotatissima Inter? Ad oggi poco conta. Il volere del ventitreenne è chiaro da tempo, ogni indizio lasciato in queste settimane dal giocatore, dal suo agente e da Carnevali portano a Casa Inter.

Le cifre dell’accordo sono verosimilmente già stabilite: circa 33 milioni di euro nelle casse del club neroverde, più bonus, più obbligo di riscatto che scatta a febbraio 2024, con il 10% da eventuale futura vendita.

Inoltre, come anticipato, nella trattativa viene inserito anche Samuele Mulattieri. La prima punta classe ’00 quest’anno ha vestito la maglia del Frosinone guidando i gialloblù alla promozione in massima serie anche grazie ai suoi 12 gol e 4 assist. La valutazione del giovane bomber si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro.

Motivo per il quale Frattesi scende da 33 a 26-27 milioni di euro.

Tris in entrata per i nerazzurri

L’accelerata del club nerazzurro arriva, come previsto, all’indomani dell’ufficialità della cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Una tabella di marcia al momento perfetta quella mantenuta in casa Inter. Per la benamata sono ore caldissime che potrebbero portare al tris in entrata, dopo Thuram è il turno di Frattesi e Bisseck, entrambi alla porta.