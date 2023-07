Inter, ecco Bisseck: identikit del difensore pescato in Danimarca

22 anni tedesco, che milita in Danimarca, basterebbe questo per incuriosirsi e capire chi è Yann Aurel Rudger Bisseck, difensore centrale che l’Inter comprerà a breve dall’Aarhus. Classe 2000, Bisseck è di fatto diventato oggi un giocatore nerazzurro. L’Aarhus, società proprietaria del cartellino del difensore, ha comunicato ufficialmente che l’Inter pagherà la clausola rescissoria del giocatore.

BISSECK-INTER, UN AFFARE LOW COST

7 milioni per portarsi a casa un talento. Yann Bisseck è un vero affare per l’Inter alla ricerca di affari low cost per rinforzare la sua rosa. Orfana di Skriniar e D’Ambrosio, la linea arretrata dei nerazzurri deve cercare necessariamente nuovi innesti. Il difensore teutonico, reduce dall’Europeo under 21 dove è stato protagonista della sfortunata spedizione tedesca è quello che fa al caso di Marotta e Ausilio. Giovane, futuribile e basso costo. Bisseck ha fatto un passo indietro due anni fa, per farne almeno tre avanti ora.

Quando le cose non andavano in Germania, nella squadra della sua città, Colonia, dopo tanti deludenti prestiti, Yann ha scelto la Danimarca e l’Aarhus. Qui, il piccolo club dello Jutland lo ha accolto dandogli spazio e responsabilità per farlo crescere. Ora a due anni da quella scelta, l’Aarhus che lo ha riscattato un anno fa per 650 mila euro, ne guadagna i frutti. Bisseck è cresciuto, si è presto un ruolo importante nella Germania under 21 e la chiamata di un grande club europeo, l’Inter vice Campione d’Europa.

PERCHÉ BISSECK?

Fisicità dirompente, piede educato, forte di testa e nei duelli fisici, Yann Bisseck è il classico difensore che in Italia farà sempre molto bene. Il profilo del difensore tedesco è quello che fa al caso dei nerazzurri, che cercano un giocatore forte fisicamente e capace di anticipare. Certo, Yann non è il massimo dell’agilità, ma può vantare un buon senso della posizione che lo aiuterà nelle situazioni di difficoltà. L’Inter con Bisseck completa un acquisto interessante in ottica futura, con la possibilità di testarne immediatamente le abilità visto lo spazio creatosi nel reparto. Bisseck, d’altronde, con le sue scelte di carriera ha dimostrato di essere anche un ragazzo molto intelligente, aspetto che un dirigente come Marotta non sottovaluta mai.

Manca solo l’annuncio ufficiale dei nerazzurri, poi l’avventura può cominciare.