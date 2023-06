Via al mercato dell’Inter: arriva Bisseck

Arriva la prima fumata bianca in casa Inter. I nerazzurri aprono il mercato con un innesto per il reparto arretrato: è Yann Aurel Ludger Bisseck. Il centrale tedesco di origini camerunesi è atteso a Milano per la firma.

Bisseck, la nuova arma di Inzaghi

La rosa di Simone Inzaghi si allarga e il tecnico piacentino verosimilmente potrà contare anche sul classe 2000 come nuovo profilo in difesa per la prossima stagione. Cresciuto nelle giovanili del Colonia, squadra della sua città natale in cui compie tutta la trafila, diventa il giocatore più giovane nella storia del club ad aver esordito in Bundesliga a soli 16 anni.

Il Colonia lo manda in prestito in tre diverse occasioni. Prima all’Holstein Kiel, successivamente al Roda JC e infine in Portogallo al Vitòria Guimarães. La svolta per Bisseck arriva con la partenza per la Danimarca. Nel corso della sua prima stagione all’Aarhus colleziona 23 presenze. Il rendimento costante e positivo porta la società a optare per il riscatto, che avviene per una cifra pari a 650 mila euro.

Anche nel corso della seconda stagione in forza ai danesi Bisseck soddisfa a pieno le aspettative. Con l’Aarhus colleziona in totale 6 reti in 68 presenze, con apparizioni oltre che in campionato anche in coppa danese e Conference League.

Nel mirino della Germania già da tempo durante la sua giovane carriera vanta l’esperienza con la nazionale Under 17 e Under 21 con cui ha esordito nel 2022.

Accordo trovato, arriva il vice Bastoni

Poco meno di due metri di altezza che consentono un gioco aereo abile. Un giocatore duttile adeguato nel tempo a coprire i diversi ruoli difensivi, che vede comunque la sua preferenza nel ruolo di centrale di sinistra in una difesa a tre. Insomma, un vero e proprio vice Bastoni che da il via al restyling del reparto arretrato nerazzurro, e porta nuove forze dopo l’addio ormai vicinissimo di Skriniar.

Marotta e Ausilio nella giornata di ieri hanno trovato un accordo di massima con gli agenti del giocatore. L’Inter pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni in due trance.

La firma è prevista settimana prossima, verosimilmente sarà un quinquennale.