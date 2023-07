Lorenzo Musetti, finalmente ce l’ha fatta: “E’ memorabile”

Un momento decisamente positivo per Lorenzo Musetti. Dopo il best ranking, è arrivata un’altra gioia per l’azzurro

Si è alzato il sipario sull’edizione 2023 di Wimbledon, il torneo più atteso dell’anno e il più prestigioso di sempre, quello che ogni tennista desidera vincere più di altri.

Il privilegio di inaugurare la prima giornata dei Championship è toccato a Lorenzo Musetti. L’azzurro ha sfidato il peruviano Virallas e lo ha sconfitto in tre set con il punteggio di 6-3; 6-1;7-5. Dopo aver dominato i primi due set, Musetti si è portato avanti nel terzo sul 3-1 prima di subire il break del rivale. L’allungo decisivo sul 6-5 in suo favore, con Virallas che ha perso nuovamente il servizio a un passo dal tie break.

Il torneo di Musetti proseguirà al secondo turno contro l’iberico Munar che ha sconfitto un Isner lontano da quello che è riuscito a raggiungere una semifinale ai Championship. Partirà nuovamente favorito, Lorenzo che può, intanto, festeggiare un traguardo importantissimo: quella con Mirallas, infatti, è stata la sua prima vittoria in carriera a Wimbledon.

Nelle precedenti due edizioni dello Slam londinese cui ha partecipato, Musetti è sempre uscito al debutto contro avversari di grande livello ovvero Hurkacz (poi semifinalista nel 2021) e Fritz, arrivato fino ai quarti dell’edizione 2022.

Musetti, che soddisfazione: non lo dimenticherà

Nelle dichiarazioni post partita, Musetti non ha nascosto la propria soddisfazione per la vittoria all’esordio di Wimbledon. “E’ una vittoria che non dimenticherò, è stato memorabile, – si legge nelle dichiarazioni riportate da Tennisworlditalia – passare il primo turno in uno Slam è sempre un duro ostacolo. Aver vinto anche qui in questa stagione è una conferma e una soddisfazione.”

In effetti, Musetti è arrivato a Wimbledon reduce da due discreti risultati su erba con due quarti di finale raggiunti a Stoccarda e al Queen’s e persi contro rivali decisamente impegnativi come Francis Tiafoe (futuro campione del torneo tedesco) e Holger Rune.

Risultati quest’ultimi che hanno permesso a Lorenzo di scalare ulteriori posizioni nel ranking Atp e arrivare in quindicesima posizione. Un traguardo che ora lo accomuna, nell’Era Open, ad altri tennisti azzurri come Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Fognini, Berrettini e Sinner.

Detto già del prossimo turno con Munar, qualora dovesse qualificarsi nuovamente, Musetti affronterà al terzo il vincitore del match tra Hurkacz e Choinski con il polacco ampiamente favorito. Agli ottavi, Lorenzo potrebbe incrociare Novak Djokovic, campione in carica e principale favorito per la vittoria del titolo. Per lui sarebbe l’ottavo a Wimbledon, uno in più di un certo Roger Federer.