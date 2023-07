Milan, tifosi senza parole: “100 milioni”, cambia tutto

Il calciomercato del Milan può cambiare del tutto, tifosi che restano senza parole per i 100 milioni di euro: tutti i dettagli

Il Milan si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Un addio doloroso da digerire per i tifosi, che consideravano il centrocampista ex Brescia come un futuro capitano, ma non era facile rifiutato 80 milioni.

Sono arrivati Sportiello e Loftus Cheek, ma è chiaro che serve qualcosa in più per tornare a essere competitivi per lo Scudetto e fare tanta strada in Champions League. Gerry Cardinale ha ricevuto tantissime critiche per gli addii di Maldini e Massara e per la cessione di Tonali.

La sua intenzione è quella di costruire una squadra di alto livello seguendo una metodologia di lavoro diversa rispetto a quella tradizionale italiana. Cardinale ha le idee chiare su come proseguire la sua esperienza da proprietario del Milan: vuole investire una cifra molto alta per riprendere il club dopo la brutta stagione appena terminata.

Sono tanti i giocatori monitorati da Furlani e Moncada, soprattutto dal centrocampo in su. Tra questi ci sono Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Una spesa totale che sarebbe di 100 milioni di euro per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, che dopo l’addio di Maldini e Massara ha acquisito molti più poteri.

Milan, Cardinale investe 100 milioni

Secondo quanto riferito da Tuttosport, “Cardinale ha intenzione di investire 100 milioni di euro”. Furlani e Moncada hanno analizzato al meglio i giocatori da prendere. Sono tutti noti e oltre a Pulisic e Chukwueze, nominati in precedenza, ci sono anche Reijnders e Musah. L’obiettivo del Milan è quello di conquistare il ventesimo Scudetto e la conseguente seconda stella.

Le ultime indiscrezioni di mercato portano a un’offerta del Lione per Pulisic, dal valore di 25 milioni di euro. L’attaccante statunitense, almeno per il momento, ha dato priorità al Milan. E’ chiaro che non aspetterà in eterno e dunque il club rossonero deve al più presto piazzare la zampata decisiva, se vuole effettivamente mettere le mani su Pulisic.

Per il centrocampo, invece, sta avanzando la candidatura di Davide Frattesi. Il centrocampista è seguito assiduamente anche da Roma e Inter, e non è facile trattare con il Sassuolo.

Carnevali lo valuta come un vero e proprio top player. Per abbassare la valutazione da circa 40 milioni, il Milan potrebbe inserire nella trattativa giocatori come Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Insomma, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori novità sui 100 milioni da spendere da parte di Cardinale.