Atalanta: arriva Bakker, in canna il colpo Kolasinac

Ore caldissime per il mercato dell’Atalanta. La Dea piazza un rinforzo sulle fasce, arriva Mitchel Bakker. L’olandese classe 2000 saluta il Bayer Leverkusen e si prepara per approdare nel club bergamasco. L’appuntamento per le visite mediche e la firma sul contratto di 4 anni è fissato per domani.

Bakker, il terzino duttile al servizio di Gasperini

La concorrenza spietata del Werder Brema ha dato non poco filo da torcere ai nerazzurri, in realtà la società tedesca ha rapidamente perso quota nelle ultime ore. L’assalto della Dea si è concretizzato con la vendita a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro e un contratto quadriennale.

Il ventitreenne è cresciuto professionalmente nel vivaio dell’Ajax; determinante nel 2019 il passaggio per due stagioni al Paris Saint Germain, dove ha collezionato 40 presenze. Con la maglia del Bayer Leverkusen è sceso in campo 65 volte, incidendo il suo nome nel tabellino dei marcatori per quattro volte.

Nonostante la giovane età l’esperienza nelle competizioni europee non è indifferente, per lui sono state 23 le presenze divise tra Champions ed Europa League.

Terzino sinistro di natura, ma duttile e propositivo al cambiamento potrebbe essere impiegato da Gasperini a tutta fascia, così come all’occorrenza anche in una difesa a tre.

Si attende anche Kolasinac

La Dea ha un altro colpo in canna per cui si attende l’ufficialità in settimana. Dopo Bakker si attende alla corte di Percassi anche Sead Kolasinac, reduce dall’esperienza all’Olympique Marsiglia è attualmente svincolato e il suo ruolo nell’undici di Gasperini sarà quello di fare il braccetto difensivo. Verosimilmente il difensore tedesco arriverà a Bergamo già domani e dopo le consuete visite mediche firmerà un triennale da 2 milioni più opzioni per un eventuale quarto anno.