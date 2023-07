Che mazzata per Federer, ora è ufficiale: fan disperati

E’ cominciato ufficialmente il torneo di Wimbledon. Non ci sarà, come ormai da qualche tempo, Roger Federer.

Il tennista svizzero ha salutato ufficialmente il circuito, ritirandosi lo scorso anno. Da quel momento il tennis non è più lo stesso, sono cambiate tante cose e soprattutto Roger ha perso sempre più record. Se prima in tanti lo consideravano come il GOAT di questo sport, ora è cambiato tanto e addirittura Roger è terzo nella classifica di tennisti con più titoli del Grande Slam.

Federer resta l’idolo dei tifosi, lo abbiamo visto in queste ore come ospite del concerto dei Coldplay a Zurigo e i tifosi sono sempre entusiasti di vedere in campo o meno il proprio beniamino. E’ cominciato in queste ore il torneo di Wimbledon, come di consueto ormai spesso frammentato a causa della pioggia. Ad aprire il centrale è stato il campione in carica Novak Djokovic.

Il tennista serbo, con le vittorie quest’anno agli Australian Open e al Roland Garros, è diventato il tennista con più titoli dello Slam della storia, ben 23 all’attivo, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Vincendo a Wimbledon Novak raggiungerebbe Roger Federer a quota 8 Wimbledon e gli toglierebbe uno dei pochi record che ancora detiene. Nelle ultime ore intanto gli ha strappato l’ennesimo curioso record.

Djokovic scavalca (ancora) Roger Federer

Vincendo al debutto a Wimbledon Djokovic ha stabilito un nuovo record. Nole ha infatti raggiunto la 66esima vittoria al primo turno di un torneo del Grande Slam, scavalcando cosi il campione svizzero in uno dei pochi record che deteneva ancora. I numeri del serbo sono impressionanti e Djokovic ha perso per l’ultima volta, nel primo turno di uno Slam, nel lontano 2006 contro l’americano Paul Goldstein. Quello che stupisce del tennista balcanico è la continuità di risultati su qualsiasi superficie: che sia erba, cemento o terra, cambia poco o nulla, Nole domina incontrastato come ha dimostrato anche quest’anno.

Da allora sono cambiate tante cose e Nole ha fatto la storia di questo sport. Per la cronaca Novak ha battuto al primo turno l’argentino Cachin, in un match senza alcuna storia e che ha fatto notizia solo per una breve interruzione per pioggia. Ora testa ai prossimi turni con Djokovic che ha aperto la caccia verso l’ottavo Wimbledon ed il 24esimo storico torneo del Grande Slam. Il torneo britannico è appena cominciato ma il serbo continua a macinare record. I suoi fan ora sono in ansia e attendono l’ennesimo record.