Scambio con il Milan: è la Juve che ci guadagna

In casa Juve si valutano varie possibilità per rivalutare chi ha deluso negli ultimi mesi. Nelle ultime ore è nata un’idea clamorosa.

Il club bianconero ha di fatto scelto Cristiano Giuntoli come nuovo direttore dell’area tecnica del club. Il dirigente ha trovato l’accordo per lasciare il Napoli e De Laurentiis ed è pronto per una nuova importante avventura.

Sono stati otto anni davvero importanti in casa partenopea, ma dopo aver vinto lo scudetto Giuntoli è pronto per una nuova calda avventura. La situazione in casa Juve non è delle migliori, il club non conquista titoli da circa due anni e la società ha imposto l’abbassamento del monte ingaggi e la fine delle spese ‘pazze’. Sono diversi i calciatori in uscita e starà a Giuntoli l’arduo compito di piazzarli.

Il club ha diversi elementi soprattutto a centrocampo, forse troppi dopo l’ultima stagione. Gente come Arthur, McKennie e Zakaria sono stati ceduti in prestito con riscatto nell’ultima annata, ma nessuno ha esercitato il riscatto e la Juve ha nuove difficoltà ‘sul groppone’. La società ha ceduto ufficialmente Kulusevski al Tottenham, unica vera cessione mentre per gli altri è un vero e proprio problema. Il Leeds, ad esempio, doveva riscattare McKennie per 34 milioni, ma lo storico club è retrocesso e ha lasciato i torinesi nei guai.

Juve, soluzione a sorpresa per McKennie

Nell’ultimo anno ha trovato grosse difficoltà, soprattutto durante la sua esperienza in Premier League. Weston McKennie viene però ancora riconosciuto come un calciatore di grande talento e anche per questo conserva un discreto mercato. Si era parlato di Roma nelle ultime settimane, ma ora la pista che più scalda il cuore della dirigenza bianconera viene da Milano. La Juve sta seriamente pensando ad uno scambio con il Milan.

Secondo quanto riporta il quotidiano Libero la Juve avrebbe offerto McKennie in cambio del giovane talento francese Kalulu, difensore recentemente uscito dai piani di Pioli. Un’offerta che garantirebbe un difensore giovane e duttile per la Juve, e allo stesso tempo libererebbe il club da un evidente rimpiazzo. Al momento questa proposta non scalda il Milan con Cardinale che non sarebbe affatto convinto di questa soluzione.

L’idea di uno scambio Juve-Milan resta in auge e magari il club bianconero proporrà presto di chiudere i giochi, con un rialzo dell’offerta. Magari McKennie più un conguaglio economico, la Juve ci pensa davvero. Il mercato è appena iniziato, Giuntoli è pronto per firmare un contratto pluriennale ma la sua avventura inizierà subito con diverse grane all’attivo.