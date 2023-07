Verstappen distrugge Leclerc: lo ha detto dopo il GP d’Austria

Max Verstappen continua a inanellare un trionfo dopo l’altro. Il pilota olandese in Austria ha ottenuto la settima vittoria su nove gran premi disputati

Un dominio incontrastato, una superiorità schiacciante che niente e nessuno è in grado di contrastare. Quello che Max Verstappen sta facendo in questa stagione rischia di passare alla storia della Formula 1 e dello sport mondiale. Il 26enne pilota olandese, bicampione del mondo in carica, sta sgretolando una serie di record che di questo passo ne faranno il campione delle quattro ruote più importante di sempre.

In nove gran premi fin qui disputati Verstappen ha ottenuto la bellezza di sette successi, di fatto l’ottanta per cento delle gare che si sono corse da marzo in poi. Nelle uniche due circostanze in cui l’olandese volante non è riuscito a vincere, a spuntarla è stato il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez.

Ma quella di Perez è stata solo un’illusione, cullata per un brevissimo periodo di tempo. La classe infinita, il talento inarrivabile e la ferocia agonistica di Verstappen hanno fatto la differenza, tanto che ora si può già parlare di mondiale finito con cinque mesi di anticipo. Ciò che maggiormente impressiona nel campione del mondo è la sua incontrollabile fame di vittorie, la voglia smodata di non lasciare neanche le briciole agli avversari.

“Lontano dalle piste sembra un principe, quando indossa il casco e si mette alla guida diventa una belva“, queste parole pronunciate tempo fa dal super consulente della Red Bull, Helmut Marko, inquadrano alla perfezione la figura di questo fuoriclasse dell’automobilismo mondiale.

Verstappen umilia Leclerc, le sue parole fanno infuriare i tifosi della Ferrari

Anche sotto l’aspetto dialettico non si può dire che Verstappen sia un grande frequentatore dell’arte della diplomazia. Subito dopo il Gran Premio d’Austria, soddisfatto e sicuro di sè, l’olandese nel commentare la gara con i tanti cronisti presenti a bordo pista non è stato molto tenero con la Ferrari di Charles Leclerc.

“Di fatto non c’è stato alcun duello con Charles, ero troppo veloce per lui. Alla fine ho fatto valere la superiorità della mia vettura. Comunque ho visto una Ferrari in grande crescita rispetto all’inizio di stagione“. Il contentino finale non è bastato a placare l’ira funesta dei tifosi del Cavallino Rampante che in particolare sui social hanno criticato con durezza l’uscita dialettica di Verstappen il quale si è ben guardato dal correggere il tiro.