Manuel Bortuzzo, il grande giorno è arrivato: annuncio commovente

E’ tornato ad essere un atleta, Manuel Bortuzzo, Il giovane nuotatore triestino punta con decisione alle Paralimpiadi di Parigi in programma nel 2024

L’obiettivo con la O maiuscola è ampiamente alla sua portata, ma i sacrifici da compiere non sono pochi. La partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 rappresentano quasi una missione per Manuel Bortuzzo che ormai da mesi trascorre gran parte del suo tra piscina e palestra.

Niente ha fermato la feroce determinazione e l’incrollabile volontà del ventiquattrenne nuotatore triestino che dopo la tragedia vissuta sulla propria pelle ha compiuto un importantissimo percorso psicologico che gli ha consentito di convivere serenamente con la sua disabilità. Bortuzzo ha deciso anzi di porre all’attenzione dei mass media le tante difficoltà che un disabile deve affrontare nella vita di tutti i giorni.

“Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip affinchè tutti potessero rendersi conto di quanto sia particolare e complessa la disabilità. E’ stata un’esperienza di grande importanza“. Queste dichiarazioni rilasciate da Manuel qualche giorno dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia sono state molto apprezzate.

Anche perchè Bortuzzo ha voluto sottolineare come il suo interesse per il mondo dello spettacolo e la televisione sia in realtà solo funzionale alla diffusione di messaggi sulla disabilità volti a sensibilizzare l’opinione pubblica. Il grande amore di Manuel resta lo sport, quel nuoto in cui continua a cimentarsi con grande successo.

Manuel Bortuzzo, è arrivato il grande giorno: l’annuncio commuove i suoi tifosi

Ora l’obiettivo è la qualificazione alle paralimpiadi, ma nel frattempo tra un allenamento e l’altro Bortuzzo ha trovato il tempo per prendere parte in qualità di testimonial a un evento molto importante, l’inaugurazione di un catamarano disegnato appositamente per i portatori di disabilità. Il video da lui stesso postato sul suo profilo Instagram ha raccolto migliaia di commenti entusiasti da parte di estimatori e follower.

Il suo breve comunicato che ha affiancato il video di presentazione dell’evento ha raccolto l’approvazione di tantissimi amici, tra i quali il campione di scherma Aldo Montano che ha reagito con particolare entusiasmo all’iniziativa. Manuel Bortuzzo appare davvero felice: “Sono onorato di far conoscere a tutti il primo catamarano a misura di disabile che compirà il giro del mondo, un viaggio di due anni sostenuto dal Ministero della Difesa con a bordo 350 militari feriti in servizio che si alterneranno durante il percorso insieme ad altri ospiti in tutte le tappe”. Un’iniziativa lodevole che ha trovato in Manuel il testimonial ideale.