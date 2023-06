Manuel Bortuzzo insieme a un noto volto della TV italiana: lo scatto manda in visibilio tutti

Il suo mondo è tornato quello del nuoto, puntando sulle Paralimpiadi di Parigi 2024, ma Manuel Bortuzzo non ha dimenticato la televisione

Passato, presente e futuro si intrecciano nella vita di Manuel Bortuzzo. Il passato è legato al suo progetto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi posticipate di un anno per la pandemia. Ma la sparatoria nella quale è rimasto gravemente ferito più di 4 anni fa ha cambiato tutto.

Il presente invece è rappresentato ad un nuovo sogno, sempre a cinque cerchi. Non più le Olimpiadi di Parigi 2024, la sua condizione fisica glie lo impedisce. Ma un mese dopo scatteranno le Paralimpiadi e in quelle il nuotatore trierstino potrebbe essere grande protagonista in una Nazionale italiana che è già una super potenza.

Le prime risposte importanti sono arrivate dalla Coppa del Mondo 2023. Manuel ha debuttato con la maglia azzurra ed è riuscito a dimostrare che i suoi sforzi per tornare ad essere un atleta vero non sono stati vani. Diversi podi tra Lignano Sabbiadoro e Berlino, primati italiani della categoria SB4 battuti, la certezza di poter crescere ancora.

Così è anche arrivata la convocazione per i Mondiali World Para Swimming in programma all’Aquatics Centre di Manchester dal 31 luglio al 6 agosto prossimi. Un passaggio obbligato per molti di quelli che puntano su Parigi 2024, compreso Bortuzzo che lì potrà confrontarsi con tutti gli avversari più forti.

Intervistato di recente da ‘La Gazzetta dello Sport’, Manuel ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa opportunità. Sa bene di essere l’ultimo arrivato nel gruppo dell’Italia paralimpica così come sa di doversi confrontare con compagni di squadra che hanno già vinto molto. Essere in Francia per lui rappresenterebbe la chiusura di un cerchio e quindi non vuole mancare.

Manuel Bortuzzo insieme a un noto volto della TV: sono uno spettacolo

Il passato e il presente di Manuel Bortuzzo in realtà però sono anche legati al mondo della televisione, quello che ha conosciuto da vicino un anno e mezzo fa al Grande Fratello Vip. Era stata una scommessa per lui ma anche per Alfonso Signorini che puntava a presentare il suo caso in un reality senza fare vittimismo e ascolti facili.

Un mondo che ha frequentato per alcuni mesi anche se prima ma soprattutto dopo ha sempre detto apertamente di non volerne fare parte. A lui quell’esperienza è servita per uscire dall’isolamento, per farsi conoscere da un pubblico nuovo e per un’esperienza diversa.

Oggi che è tornato a nuotare, non ha dimenticato però quello che ha vissuto e così appena può ne approfitta. Come in occasione della premiére del nuovo film Disney “Elemental”, nel quale uno dei principali doppiatori è Stefano De Martino (ma nel cast italiano c’è anche Pecco Bagnaia).

Bortuzzo era lì e così quando ha incrociato l’ex ballerino diventato conduttore con grande successo ne ha approfittato per un selfie con lui. Uno scatto postato subito su Instagram e che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan. Qualcuno ha notato una certa somiglianza tra i due, quasi separati alla nascita e molti hanno lodato la loro espressione, di gioia pura. Solo una parentesi, perché lui punta su Parigi.