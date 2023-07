“Terribile”, Max Verstappen è sconvolto: non se lo aspettava

Il Mondiale di Formula Uno vede un solo e unico dominatore. Parliamo ancora una volta dell’olandese Max Verstappen.

Siamo arrivati ormai a circa metà stagione in Formula Uno, un’annata che vede sempre e solo un unico grande protagonista. C’erano grosse aspettative su questo Mondiale e sulla lotta per la vittoria, ma la realtà è stata ben diversa.

In ogni gran premio c’è ormai sempre la solita solfa, la Red Bull e Max Verstappen che dominano e dietro che invece lottano per il secondo posto, non oltre con Aston Martin, Ferrari e Mercedes ridotte a semplici comparse nel Gran Premio. Una situazione che sicuramente non fa bene al mondo della Formula Uno, uno sport secondo gli ultimi dati in costante calo. I numeri parlano più di ogni altra cosa e per questo la federazione pensa al futuro.

Dal 2026 si cambierà tutto: è prevista infatti una vera e propria rivoluzione che riguarderà soprattutto i motori delle monoposto e che porterà una rivoluzione regolamentare. In primo luogo l’alimentazione delle auto al 50 % diventerà elettrica, ci saranno power unit totalmente nuove e questo ha diviso i vertici della formula uno con alcuni pro e alcuni contro questo sorprendente cambiamento. Nello specifico nelle ultime ore vi è stato uno scontro tra Chris Horner e Toto Wolff, team principal rispettivamente di Red Bull e Mercedes.

Formula Uno, anche Verstappen interviene: “Terribile”

Se da un lato Horner non è apparso molto soddisfatto di questo cambiamento, ormai ufficializzato per il 2026, dall’altro Toto Wolff è di tutto altro avviso, è assolutamente pro questo cambiamento ed ha criticato il collega in quanto guarda solo ai suoi interessi. Secondo Wolff, Chris Horner non approverebbe queste modifiche in quanto lo sviluppo della Red Bull con questi nuovi motori non starebbe andando come previsto. Un botta e risposta amaro tra i due, ed è intervenuto sulla vicenda anche il campione del mondo in carica (e probabilmente futuro) Max Verstappen.

L’olandese è apparso contrario a queste nuove Power-Unit, totalmente d’accordo con il suo Team Principal Chris Horner. A riguardo ha sentenziato: “Ho parlato con il Team e ho visto i dati sul simulatore. Devo dire che tutto questo mi sembra davvero terribile”. Max ha spiegato che l’obiettivo della Formula Uno dovrebbe essere la competitività, e questo nuovo regolamento potrebbe invece portare a un nuovo dominio, magari di un’altra squadra. Alla fine chi troverà subito la quadra con un motore endotermico riuscirà ad avere la meglio. Un rischio che ne Verstappen e ne Red Bull vogliono correre, una situazione che vedrà ancora tante polemiche.