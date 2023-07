Formula 1, torna il GP di Imola: ufficiale la nuova data

Il Mondiale di Formula 1 è ancora nel pieno della sua stagione ma è già arrivato un annuncio importante: il GP di Imola è pronto a tornare

La Formula 1 va veloce, anche a programmare il futuro. Perché da quando nel 2017 è subentrata Liberty Media nella gestione del Mondiale, ogni anno ci sono state novità importanti e succederà anche nel 2024. Ma ci sarà anche un ritorno gradito, quello del Gran Premio di Imola che ha già una data ufficiale.

Fia e F1 infatti hanno annunciato ufficialmente gli appuntamenti della prossima stagione, appena approvati dal World Motor Sport Council. In tutto 24 gare, come aveva già anticipato Stefano Donenicali che di Liberty Media è il CEO. Almeno per ora quello sarà il tetto massimo di gare, con eventuali novità su tappe e aumenti rimandate al 2026.

Ci sono tante conferme qualcosa che non abbiamo mai visto. Come quest’anno infatti il via del Mondiale è fissato in Bahrain il 2 marzo. Una data particolare, perché la Formula 1 gareggerà di sabato esattamente come la settimane successiva a Jeddah, in Arabia Saudita. Una scelta per rispettare il mese del Ramadan caro ai musulmani.

Più in generale è successo quello che aveva anticipato lo stesso Domenicali. Gara spalmate su 9 mesi, con la conclusione l’8 dicembre ad Abu Dhabi che è ormai una classica. Ma anche spostamenti più razionali per andare incontro alle esigenze dei team e per un maggior rispetto dell’ambiente senza spostamenti stravolgenti.

Così la prima parte della stagione sarà tutta in Asia e Oceania, perché dopo il GP di Australia ci sarà il Giappone, anticipato ad aprile, e tornerà il GP di Cina a Shangai che non si corre dal 2019. Al contrario, il GP dell’Azerbaigian è stato spostato a metà settembre prima di Singapore. Aprirà il filotto finale tutto in Oriente mentre la parte centrale della stagione sarà in Europa.

In programma anche tre triplette. Barcellona, Austria e Silverstone all’inizio dell’estate, mentre in autunno Austin, Messico e Brasile seguite da Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi per chiudere l’8 dicembre.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏 Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1 pic.twitter.com/JTSWJL29yH — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

Formula 1, torna il GP di Imola: la decisione degli organizzatori è stata chiara

La stagione del Mondiale di F1 2023 comincerà con gli unici test pre-campionato in Bahrain, tre sole giornate dal 21 al 23 febbraio. Ma ci sono anche buone notizie per i tifosi italiani perché torneranno due gare anche nel nostro Paese, unico a parte gli Astati Uniti ad ospitare più di un appuntamento.

Tornerà infatti dopo lo stop di quest’anno il GP dell’Emilia Romagna a Imola. Doveva essere a metà maggio, ma la tragica alluvione che ha devastato i territori della regione e delle Marche (15 morti, 40mila sfollati e più di 7 miliardi di danni)ha costretto a cancellare tutto.

In particolare la pista dedicata alla memoria di Enzo e Dino Ferrari era stata invasa dalle acque del fiume Santerno. Così gli organizzatori, su sollecitazione anche del governo, avevano deciso di cancellare tutto. I biglietti, per chi li aveva già acquistati, sono stati rimborsati oppure dirottati con un buono dello stesso valore sul 2024. E soprattutto, la gara saltata quest’anno quasi sicuramente sarà recuperato nel 2026.

Intanto c’è già l’appuntamento, fissato dal 16 al 18 maggio in Emilia, mentre in Gran Premio d’Italia a Monza è in programma il 1° settembre. Entrambi i circuiti andranno in scadenza nel 2025 (con possibile proroga come abbiamo detto per Imola) e il futuro è incerto. Ora però il presente è chiaro.