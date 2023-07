Juve, Cristiano Giuntoli è il nuovo Football Director

Adesso è ufficiale, Cristiano Giuntoli è il nuovo Football Director della Juventus. La firma, arrivata quest’oggi, si è fatta attendere parecchio. La separazione con il Napoli è stata annunciata mesi fa, con il tricolore azzurro, infatti, è giunta a conclusione la collaborazione con i partenopei iniziata nella stagione 2015/2016.

La Juve riparte da Giuntoli

Inizia una nuova era bianconera. L’intento è quello di ricostruire dalle basi e Giuntoli è a lavoro per questo ormai da tempo. Dopo la risoluzione contrattuale con il Napoli il volo per Torino è stato immediato. Ancor prima della firma che lo ha legato alla Vecchia Signora Giuntoli ha fatto visita alla Continassa. Una sorta di sopralluogo in quello che sarà il suo quartier generale da adesso in poi.

Il comunicato ufficiale della società

La Juventus ha riservato al neo direttore sportivo un benvenuto che non passa inosservato, a seguire parte della nota ufficiale: “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi.

Eclettico, innovativo e competente. Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus. Abituato a lavorare dietro le quinte, il nuovo dirigente bianconero ha saputo affermarsi negli anni grazie a scelte di mercato precise, agendo con successo anche fuori dall’ordinario”.

Le prime dichiarazioni di Giuntoli

Visibilmente emozionato Cristiano Giuntoli ha ammesso di tifare la Juventus sin da bambino: “Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perchè per un bambino come me, che partiva da Prato, in pullman, faceva 8 ore di pullman per venire a vedere la Juventus, è motivo di grandissima soddisfazione, un’emozione incredibile veramente”.