Sorpresa Bonucci, ritiro immediato! Ecco cosa farà

Tra i casi delicati per Cristiano Giuntoli alla Juventus c’è anche il futuro di Leonardo Bonucci che sta per prendere una decisione clamorosa

C’era una volta la BBC, che ha reso grandi la Juventus e anche la Nazionale azzurra, ma oggi non più. Andrea Barzagli si è riciclato come commentatore tecnico in tv, Giorgio Chiellini in MLS anche se sogna una carriera dirigenziale in Italia. E Leonardo Bonucci? Ancora lì alla Continassa, ma forse per poco perchè il ritiro non è da escludere del tutto.

Perché da una parte c’è il profondo rispetto per la sua lunga carriera in bianconero, interrotta solo dalla stagione passata al Milan. Dall’altra però ci sono due conti da fare, quelli con l’anagrafe e quelli con il suo ingaggio.

Il difensore viterbese ha tagliato il traguardo dei 36 anni che di per sé non sono un limite assoluto. Lo diventano però se, come nell’ultima stagione, finisce ai margini delle rotazioni di Massimiliano Allegri nel pacchetto dei centrali difensivi bianconeri. Con gli arrivi di Bremer, che nonostante le possibili offerte non sarà ceduto, e Gatti i bianconeri hanno svecchiato la rosa e vogliono fare un ulteriore passo.

Anche perché l’ingaggio di Bonucci pesa come un macigno sulle casse del club. Dopo Pogba che viaggia sugli 8 milioni netti a stagione, Rabiot e Vlahovic con 7 arriva Leo che al pari di Szczesny ne prende 6.5, che significano più di 12 lordi.

Un rinnovo discusso con la precedente società, fino al 2024. Quella attuale con la nuova gestione curata da Francesco Calvo e ora in prima persona anche da Cristiano Giuntoli ha altre priorità però, a cominciare dalal quadratura dei conti in pesante rosso ormai da diverse stagioni. Ecco perfché ci solo giocatori più sacrificabili di altri e il nome di Leonardo è in cima alla lista.

Sorpresa Bonucci, ritiro immediato: lui ha già deciso cosa fare

In realtà la prima mossa del nuovo responsabile dell’area tecnica sarà quella di piazzare gli esuberi, come Zakaria, McKennie e Arthur che possono portare soldi preziosi nelle casse. Appare chiaro però che il contratto di Bonucci esula dai parametri attuali della Juventus, soprattutto ora che non è più un intoccabile.

Con lui il club si muoverà su due piani. Il primo è verificare la possibilità di una cessione che sia gradita anche al giocatore. Poche le ipotesi in Italia, qualcuno in più invece nella Premier League con il Newcastle che come ha anticipato il quotidiano ‘La Stampa’ ha bisogno di giocatori esperti e quindi sta sondando il terreno. Al momento invece non sembrano esserci le basi per vederlo migrare in Arabia Saudita ma nemmeno per un ma risoluzione del contratto.

L’idea di Bonucci era quella di andare avanti ancora un anno, per chiudere in bellezza con gli Europei 2024 in Germania difendendo il titolo vinto nel 2021. Gode della stima di Roberto Mancini che ancora di recente lo ha convocato per la Nations League, anche se la partita contro la Spagna è stata un disastro.

Complessivamente Bonucci ha messo insieme 459 partite con la maglia juventina (102 in coppa) e 121 con la Nazionale, 5 sole in meno rispetto a Paolo Maldini. Smettere quindi non è un’opzione a meno che, come anticipa Tuttosport, non si apra per lui la possibilità di una nuova carriera. Il suo obiettivo ampiamente dichiarato è quello di diventare un allenatore e comincerà a studiare anche per quello. Ma per ora una decisione definitiva non è arrivata.