Schumacher così è da brividi: fan commossi

Michael Schumacher, tifosi commossi dall’ultimo aggiornamento: così è davvero da brividi, tutti a bocca aperta

I tifosi di Michael Schumacher non smettono di pensare alle sue incredibili imprese, ad una carriera da sogno che ha emozionato milioni di persone nel corso degli anni. E quello che è accaduto qualche ora fa non fa che confermare tutto ciò.

Schumacher, però, non vive una serena e facile condizione. Abbracciato sì dall’amore della sua famiglia, il tedesco il 20 dicembre 2013 è stato vittima di un incidente drammatico sulle nevi di Meribel. La caduta sugli sci, Michael che batte la testa e i soccorsi che lo traggono in salvo. “È cambiato ma c’è ancora”, disse poco tempo fa il suo grande amico Jean Todt, che in occasione del sesto e settimo titolo mondiale omaggio Schumi con due orologi esclusivi che prossimamente finiranno clamorosamente all’asta.

Ed intanto sulle sue condizioni di salute vige una fitta nebbia di mistero. Pare però che l’ex pilota della Ferrari possa essere presente al matrimonio di sua figlia Gina Maria che si terrà alla fine dell’estate nella villa di famiglia, a Maiorca.

Ma quello che ha davvero stupito e sciolto il cuore dei fan del tedesco è stato quanto fatto registrare in questi giorni sui social: brividi infiniti per Schumi.

Schumacher, che emozione: scatto da brividi

Michael Schumacher ha avuto in Formula 1 una carriera quasi impossibile da replicare. Altri tempi, altri piloti, altre emozioni. E così un post in particolare pubblicato una manciata di ore fa su ‘X’ ha risvegliato dolcissimi ricordi per i fan del sette volte campione del mondo.

La pagina Retromania ha mostrato uno scatto lontano ben 27 anni fa. Era il GP di Francia, 1997. Un Gran Premio dominato sin dalle qualifiche da Michael che ancora una volta fu protagonista di una meravigliosa pole position. Alle sue spalle, sulla griglia di partenza, Frentzen e suo fratello Ralf.

Il GP si concluse con la vittoria del ‘Kaiser’ che come è facilmente visibile festeggiò allegramente sul podio con il compagno di squadra Eddie Irvine – terzo – e lo stesso Frentzen. Un momento di gioia, di sano sport che ha commosso proprio tutti.

Quell’anno non si concluse, però, nel migliore dei modi per Schumi. Perché nell’ultimo Gran Premio dell’anno, in Spagna a Jerez, vi fu il clamoroso e chiacchieratissimo incidente in pista con Jacques Villeneuve che vide il ferrarista uscire di pista ed il canadese conquistare il suo primo e unico mondiale.