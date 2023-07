Verstappen e Perez fuori: “Vittoria Ferrari”

La Ferrari ha ritrovato fiducia e ottimismo alla luce dello splendido secondo posto che Charles Leclerc ha ottenuto nel Gran Premio d’Austria

Un clima di ritrovata fiducia in vista della seconda parte della stagione. Un mondiale di Formula 1 che sembrava destinato a trasformarsi in un’agonia potrebbe invece regalare ai tifosi della Ferrari soddisfazioni e sorprese che neanche il più inguaribile degli ottimisti avrebbe mai potuto prevedere.

Invece ai primi segnali di risveglio arrivati in Canada con il quarto posto di Leclerc e il quinto di Sainz è seguito lo splendido secondo posto del pilota monegasco sul Red Bull Ring del Gran Premio d’Austria. Un risultato che riporta il team di Maranello in piena corsa per conquistare il ruolo di seconda forza del Mondiale 2023.

Inizia a dare i suoi frutti l’ampia e profonda opera di ristrutturazione iniziata qualche mese fa dal nuovo team principal, Frederic Vasseur, scelto in prima persona dal presidente John Elkann al posto del dimissionario Mattia Binotto. Il manager francese ha imposto un nuovo metodo di lavoro e dei cambiamenti significativi in tutta l’area sportiva.

E ora dopo un periodo di inevitabile transizione la Ferrari ha iniziato ad ottenere i primi significativi riscontri. E le prospettive da qui al termine della stagione sembrano molto più rosee rispetto a un paio di settimane fa. Già in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone in programma domenica prossima ci si può attendere una conferma della crescita esponenziale delle due Rosse.

Vasseur fissa la data del ritorno alla vittoria della Ferrari: i tifosi applaudono

Nel corso di una lunga e dettagliata intervista rilasciata al giornalista Leo Turrini per Quotidiano Nazionale, Vasseur ha rivelato, tra il serio e il faceto, quale sarà il momento in cui il Cavallino Rampante tornerà a salire sul primo gradino del podio. “Vinceremo quando Verstappen e Perez si butteranno fuori a vicenda – ha sorriso il capo del muretto di Maranello -, magari succede prima del previsto”.

In realtà l’ex direttore tecnico dell’Alfa Romeo sembra avere le idee molto chiare in merito alla possibilità di vittoria per la Ferrari: “Stiamo tutti lavorando per quell’obiettivo, ci mancherebbe. Aspettative per Silverstone? Ad essere proprio sincero devo ammettere che la pista inglese non è la più adatta a noi. Ma ci saranno occasioni in cui ci troveremo meglio, penso a Budapest e Singapore“. I tifosi della Rossa possono segnare in rosso queste due gare.