Tutto troppo aderente: Melissa Satta lascia tutti di sasso

Il vestito è troppo aderente e lascia tutti di sasso: Melissa Satta fa impazzire i propri fan via social, lo spettacolo è unico

Melissa Satta è uno dei volti dei femminili più famosi ed apprezzati in tutta Italia. La showgirl e modella ha sempre ammaliato tutti per il suo fascino e la sensualità nel corso degli anni, dimostrandosi davvero irresistibile.

La sua carriera come modella è iniziata solo a 16 anni nel lontano 2002 e da allora Melissa di strada ne ha fatta, così come di strada ne ha fatta la sua bellezza che continua ad essere sempre più travolgente. Oltre che bella, la modella ha dimostrato di essere anche competente e professionale, co-conducendo svariati programmi tra cui Controcampo, Tiki Taka, Sky Calcio Club e di recente Gialappashow al fianco del Mago Forest e della Gialappa’s Band.

Tramite il suo profilo Instagram, invece, Melissa ha spesso messo in mostra il suo prorompente fascino, sia con post del tutto personali, sia per sponsorizzare alcuni prodotti. E nell’ultimo post pubblicato via social, la modella ha deciso di lasciare tutti di sasso con un completo sportivo troppo aderente che mette in mostra tutta la sua sensualità.

Melissa Satta da impazzire: vestito troppo aderente e fan al settimo cielo

Oltre ad essere famosissima, Melissa Sattaè anche una delle modelle più seguite via Instagram. Il suo profilo conta più di 4,8 milioni di follower ed il numero è in costante aumento, con i fan che apprezzano moltissimo tutti i suoi scatti. La showgirl non può non essere soddisfatta di questo seguito e regala spesso e volentieri degli scatti che fanno brillare gli occhi a chi la segue.

Tuttavia, stavolta Melissa ha deciso davvero di far impazzire i propri follower indossando un vestito sportivo molto aderente che ha mandato letteralmente i fan al settimo cielo e non è un caso che il post abbia conquistato quasi 25 mila likes in nemmeno 24 ore.

Il vestito indossato dalla Satta mentre sponsorizza il gelato della Nuii Icrecream è talmente aderente che mette in mostra il suo fisico perfetto e le sue curve pericolose, lasciando tutti a bocca aperta per questa visione. Oltre ai tanti likes, tantissimi sono stati anche i commenti positivi che sono serviti anche a zittire alcuni haters che da qualche settimana stanno provando ad infastidire la showgirl che è stata definita “brutta” e “vecchia”.

Come si può leggere, molti hanno sottolineato la sua bellezza tra i commenti. Altri ancora, invece, hanno affermato come l’ex calciatore Kevin Prince Boateng abbia fatto un errore a separarsi dalla modella, ora impegnata con il tennista Matteo Berrettini. Insomma tanti commenti che faranno piacere a Melissa che può contare sui suoi numerosi fan per contrastare le feroci critiche di chi prova a screditarla attraverso il computer.