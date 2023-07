Annuncio ‘ufficiale’: ecco dove correrà Hamilton nella prossima stagione

Una stagione finora quasi da dimenticare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes sette volte campione del mondo non ha mai lottato per vincere

Una stagione finora quasi fallimentare. Lewis Hamilton e la Mercedes speravano di avvicinarsi il più possibile alla Red Bull del bicampione del mondo in carica Max Verstappen, ma i primi nove gran premi del Mondiale 2023 hanno raccontato di un distacco tra i due team che da significativo è diventato abissale.

La scuderia di Milton Keynes è diventata inavvicinabile per chiunque, soprattutto per una Mercedes incapace di trovare soluzioni valide a problemi che ora paiono insormontabili. Difficoltà oggettive, acuite dalla schiacciante superiorità evidenziata da una Red Bull sempre più vicina alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo.

Il Gran Premio d’Austria è stata una Caporetto per le Frecce d’Argento: Hamilton non è andato oltre l’ottavo posto, George Russell è arrivato settimo mentre i team rivali, in particolare la Ferrari, hanno offerto prestazioni di gran lunga migliori. Il futuro a breve termine non offre particolari garanzie di competitività, ciononostante il sette volte campione del mondo non si straccia le vesti. Anzi, è il primo a diffondere ottimismo e fiducia in vista delle prossime gare.

Senza mettere la testa sotto la sabbia, Hamilton non sembra molto preoccupato: “Quello in Austria non è stato un weekend positivo, ma è proprio in questi momenti che impariamo di più e serriamo le fila – le parole di Sir Lewis nel corso della conferenza stampa pre-Silverstone -. Sono stato in fabbrica e ho potuto notare come tutti siano tornati a lavorare spingendo al massimo”.

L’annuncio di Hamilton risolve ogni dubbio una volta per tutte

Non saranno dunque i problemi del momento a influire sulla decisione in merito al contratto da rinnovare o meno con la Mercedes. Da questo punti di vista Hamilton appare molto sicuro di sè e senza tentennamenti di sorta. Nessun dubbio dunque su un prolungamento del rapporto con la scuderia di Brackley che sarà messo nero su bianco quanto prima.

E’ proprio Hamilton nel corso delle conferenza stampa a Silverstone ad annunciare la tempistica sulla firma del nuovo contratto, un momento che tutta la Formula 1 attende con particolare curiosità: “Penso che prima della fine della stagione avremo già concluso le trattative per il contratto. Ho ancora una fiducia totale in questo team e il prossimo anno torneremo competitivi”. Hamilton sposa ancora il progetto Mercedes.