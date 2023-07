“Ho deciso di ritirarmi”, il campione dice basta

C’è un addio nel mondo del basket che scuote i tifosi, la conferma è arrivata direttamente dal cestista attraverso i suoi canali social

Un momento triste per gli appassionati della pallacanestro italiana, c’è un idolo che appenderà la canotta al chiodo e si concentrerà su altro, rimanendo però sempre protagonista all’interno del circuito.

Un’estate di forti scosse per gli appassionati di basket, non sono state delle settimane tranquille. Dalla conferma di Banchero che ha scelto gli Usa e non l’Italia, passando per i trasferimenti di Gallinari in Nba e finendo poi a un ritiro inatteso, come una sorta di secchiata gelata che arriva sulle spalle degli appassionati.

Una decisione che è arrivata nelle scorse ore e diventata subito virale, c’è un campione che dice addio dopo aver fatto la storia recente della Nazionale ed essere stato anche uno dei personaggi più amati del pubblico. Si tratta di Gigi Datome, che con una scelta netta, non tornerà sul parquet. È una decisione che spiazza in vista del futuro.

Si ritira Gigi Datome, idolo di Milano

Sui suoi canali social, la decisione è stata confermata dal diretto interessato: Gigi Datome lascia il basket giocato. Una scelta non facile, considerando quanta sia la passione del cestista per la pallacanestro, diventandone un pilastro in Italia per serietà e grande abnegazione, oltre che per grande talento. Decisione dura, la sofferenza nell’annunciare questa scelta è stata evidente: “Non ci sono modi facili per dire ciò che devo dire, vado dritto al punto: smetto di giocare a basket, finisco con la pallacanestro giocata”.

L’ultima gara in campionato di Datome è stata la finalissima scudetto, una gara 7 conquistata da Milano con tanti brividi per i tifosi, ma il secondo titolo consecutivo dell’Olimpia rimarrà nella storia di questo sport per un bel pezzo. Conclude in bellezza, quindi, l’ultimo scudetto si aggiunge al ruolino di marcia del campione che è stato importante. Sono stati 16 i punti nell’ultima gara giocata in Italia ma… non in assoluto: vorrà partecipare ai mondiali e recitare ancora un ruolo da protagonista.

La casacca della Nazionale per Datome è una seconda pelle acquisita con caparbietà, mentre in seguito rimarrà comunque all’interno dell’Olimpia da dirigente. Nessun rimpianto, il viaggio è stato meraviglioso: “Avevo dei sogni e mai avrei potuto sognare quello che mi è successo: dieci anni di Serie A tra Siena, Scafati e Roma, i Detroit Pistons e i Boston Celtics, il Fenerbahce con nove titoli e chiudere la carriera all’Olimpia Milano, con cinque titoli e due scudetti di fila”.