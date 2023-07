La big piazza il colpo in Serie A: il finalista di Champions a un passo

Calciomercato sempre più nel vivo. Vicino l’accordo per un trasferimento in Serie A. Tutti i dettagli sul possibile affare a parametro zero

Inter grande protagonista della prima parte della sessione estiva di calciomercato, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri hanno ufficializzato gli arrivi di Thuram e Frattesi, i quali prenderanno il posto di Dzeko e Brozovic, passati rispettivamente al Fenerbahce e all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Oltre a Dzeko e Brozovic, potrebbe lasciare l’Inter anche Onana. Il Manchester United vuole a tutti i costi l’estremo difensore camerunense, la cui cessione finanzierà altri possibili colpi in entrata dei nerazzurri che hanno individuato il sostituto di Onana in Sommer del Bayern Monaco. Priorità anche al possibile acquisto a titolo definitivo di Lukaku, irremovibile nella sua volontà di tornare nuovamente all’Inter.

Inter che non sarà la squadra nella prossima stagione di Danilo D’Ambrosio, il cui contratto in scadenza a fine giugno non è stato rinnovato. Dopo nove stagioni, il difensore ha lasciato i nerazzurri con uno score di 284 presenze e 21 gol. Ora per il classe 1988 potrebbe esserci un’altra opportunità, di nuovo in Serie A.

D’Ambrosio può restare in Serie A: c’è un club sulle sue tracce

Ha trovato conferme l’indiscrezione di un possibile approdo di D’Ambrosio alla Lazio. Ci sarebbe l’ok di Sarri per il trasferimento. L’allenatore biancoceleste apprezza la duttilità dell’ex interista che può giocare nella difesa a tre, da esterno di centrocampo a destra e sinistra oppure da terzino.

Caratteristiche tecniche e duttilità, cui si affianca una notevole esperienza internazionale per D’Ambrosio che, con l’Inter, ha disputato una finale di Champions e un’altra di Europa League, perdendole entrambe contro Manchester City e Siviglia.

Champions League che la Lazio tornerà a disputare dopo due stagioni di assenza. Al momento, con la squadra attesa dall’imminente raduno pre campionato, non sono arrivati rinforzi per Sarri. La mancata cessione di Milinkovic Savic, per il quale Lotito continua a chiedere 40 milioni, ha complicato i piani di una Lazio chiamata a rinforzarsi in tutti i reparti.

Tanti i nomi accostati ai biancocelesti. Tra questi Berardi, Torreira, Orsolini e l’ex milanista, André Silva, ora al Lipsia. Trattative, vere e presunte, tutte incerte e divenire. Più concreto, invece, il tentativo per D’Ambrosio. Qualora il trasferimento dovesse concretizzarsi, per il difensore sarebbe la terza esperienza in Serie A. Prima dell’Inter, l’esterno è stato uno dei titolari nel Torino di Ventura, protagonista dell’ultima promozione dalla B.