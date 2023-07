Melissa Satta lo fa mentre Berrettini gioca

La ripresa di Matteo Berrettini è l’argomento principale nel mondo del tennis italiano. Intanto si parla spesso anche della compagna Melissa Satta

L’ex velina è sempre al centro dell’attenzione, è molto innamorata di Matteo Berrettini che sembra aver ripreso un passo decisamente importante con la racchetta in mano, facendo discutere anche gli appassionati di gossip.

Da una parte l’amore per il tennis, dall’altra quello per la sua compagna. Livelli differenti, ma ugualmente importanti in questo momento per Matteo Berrettini, che vuole dimostrare di non essere uno sportivo già appagato, anzi.

I colpi mostrati in questi ultimi giorni confermano come a Wimbledon il tennis italiano abbia ritrovato finalmente uno dei suoi maggiori interpreti, dopo aver saltato tutta la prima parte del 2023 non senza polemiche. Amplificate anche dalla vita privata e dalle accuse di pensare troppo a Melissa Satta, rimasta comunque al centro dell’attenzione per gli sportivi.

Melissa Satta, ecco il gesto per Berrettini

Come riporta il Corriere dello Sport, la vittoria dell’italiano è sembrata quasi una sorta di derby contro l’australiano De Minaur. Entrambi, infatti, hanno delle compagne famose, Berrettini ha battuto con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3 il fidanzato di Katie Boulter, tennista affermata in rosa.

L’italiano, invece, è legato a una delle influencer più importanti di casa nostra, che non si è contenuta dopo l’affermazione del suo compagno: in molti hanno notato l’esultanza di Melissa Satta, scatenata dopo l’ultimo punto messo a segno da The Hammer.

Scoppia la felicità, Melissa Satta esulta in piedi, applausi ed entusiasmo ben visibile in quel di Wimbledon, dove il pubblico solitamente si lascia andare a poche emozioni. L’aplomb inglese non è di casa per gli italiani ed è anche giusto così, esultare per una vittoria è ciò che rende anche lo sport un po’ più umano. In questo caso, Melissa Satta con questa felicità mette alle spalle le recenti polemiche, confermando come Matteo Berrettini in campo sia sempre un osso duro per tutti.

La coppia è presente a Wimbledon: gli appassionati di gossip cercano foto dei due all’interno della kermesse, ma il tennista vuole concentrarsi solo sul campo. Il ritorno in campo è stato efficace, vuole dimostrare di essere tornato in splendida forma e di ripetere quanto fatto nel 2021, anno massimo d’ascesa all’interno del panorama tennistico. In questo caso ha una tifosa in più, pronta subito a scattare di gioia dopo ogni vittoria.