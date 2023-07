Michael Schumacher, tifosi commossi: arriva un toccante annuncio

Nei confronti di Michael Schumacher arriva un toccante annuncio, tanto da far commuovere i tanti tifosi del grande campione di Formula Uno…

Da diversi anni si conosce ben poco dell’ex pilota, da quando ha avuto l’incidente sugli sci a Meribel, ma qualcuno ha avuto modo di pensarci in questi giorni, dedicando a lui parole a dir poco intense.

Nel mondo della Formula Uno, il tedesco ha registrato numeri record, diventando il primo di sempre a conquistare per 7 volte il titolo di campione del Mondo, due dei quali ottenuti con la Benetton e gli altri 5 con la Ferrari.

Il cavallino negli ultimi 4 decenni ha portato in dote il titolo mondiale piloti solo con Schumacher e Raikkonen, con il finlandese a conquistarlo proprio nell’anno successivo al primo ritiro del tedesco, poi ritornato in seguito con la Mercedes.

Lacrime per Schumi: l’annuncio di Verstappen

Negli ultimi tempi, Hamilton lo ha raggiunto nel numero di Mondiali vinti e superato in quello dei Gran Premi, ma vi è un altro pilota pronto a primeggiare in queste classifiche, qualora il trend nel prossimo futuro dovesse rimanere quello odierno, visto quanto riuscito a fare sino ad ora.

Si tratta di Max Verstappen, il quale a differenza di Hamilton non ha potuto gareggiare contro Schumacher, ma ha un ricordo personale legato alla sua infanzia, in quanto nel 1994 il tedesco riuscì a diventare per la prima volta campione iridato, era alla Benetton insieme al padre.

Jos Verstappen è stato infatti un protagonista per circa un decennio in Formula Uno, ma senza avvicinarsi a quanto fatto dal figlio negli ultimi tempi. Proprio l’attuale leader della classifica piloti ha voluto ricordare la figura del 7 volte campione, attraverso queste parole a ‘Servus TV’: “Le nostre famiglie erano molto vicine e conservo ancora molte fotografie di quel tempo“.

Ha poi continuato l’olandese: “Mai avrei pensato di arrivare a 42 vittorie, figuriamoci a numeri più grossi, ma sino a quando guiderò questa vettura così forte, potrò continuare a vincere altri Gran Premi, specie se così numerosi“. Ricordiamo come il pilota della Red Bull sia prossimo a conquistare il terzo titolo di fila e come numero di GP ha già superato Senna, arrivando al quinto posto di sempre, con Prost e Vettel non tanto distanti, chissà se nella prosecuzione della sua carriera sopravanzerà due leggende come proprio Michael Schumacher ed il suo rivale Lewis Hamilton.