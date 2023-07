Lukaku vuole l’Inter: si attende la cessione di Onana per chiudere la trattativa

Un amore corrisposto ma ricco di ostacoli. Lukaku e l’Inter, due amanti che solo dopo esser stati lontani diventano inseparabili. Ad oggi l’incognita belga resta irrisolta e in casa nerazzurra tutto tace in attesa del via libera per Onana allo United. Con la partenza dell’estremo difensore verranno sbloccate le trattative in corso. Quella di Lukaku, dopo la rivoluzione tra i pali, ha la priorità assoluta.

Pochettino chiama, ma Lukaku salta il ritiro del Chelsea

Big Rom vuole solo l’Inter e non risponde alla chiamata di Pochettino. Domani i Blues daranno il via al ritiro estivo e il centravanti sarà un assente giustificato. La trattativa tra il Chelsea e il duo Marotta-Ausilio è già ben avviata, e la volontà di Lukaku su questo fronte rappresenta la certezza più grande.

Il no secco alla maxi offerta proveniente dall’Arabia è stato emblematico per capire che il belga vuole tornare all’Inter, stavolta per rimanerci.

L’estate della partenza, poi il ripensamento e adesso…

Due estati fa la partenza per l’Inghilterra ancora fresco di tricolore, poi il ripensamento e la voglia di tornare. Ma riacquisire la fiducia del pubblico nerazzurro non è stato semplice per Romelu. L’infortunio al flessore l’ha messo a dura prova e il riscatto è arrivato solo nella seconda parte di stagione. 14 gol e 7 assist, questo il bottino personale di Lukaku in un’annata certamente da ricordare.

La finale di Istanbul per il belga porta alla mente ricordi poco felici. Ma forse, proprio l’amaro in bocca per il sogno infranto, ha alimentato il legame viscerale tra il giocatore e la Benamata.

Al cuore non si comanda ed è ormai una certezza che quello di Lukaku sia a forti tinte nerazzurre.