Vuole tornare in MotoGP: “Ho pianto molto”

La MotoGP è in pausa, la lunga parentesi estiva iniziata subito dopo il Gran Premio d’Olanda e che si concluderà il primo week end di agosto con l’attesa gara in Gran Bretagna programma sullo storico circuito inglese di Silverstone.

Dopo otto dei venti GP previsti dal calendario e disputati nella prima parte della stagione, in testa alle due classifiche mondiali, piloti e costruttori, c’è la Ducati che in questo momento è inavvicinabile da chiunque un po’ come la Red Bull in Formula 1. E Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sembra destinato a centrare il suo secondo titolo mondiale consecutivo.

Questo inizio di stagione è stato altresì caratterizzato, oltre che dal dominio incontrastato del team di Borgo Panigale, da un numero spropositato di incidenti e infortuni che hanno costretto molti piloti a saltare delle gare o a correre in condizioni menomate. Il più grave degli incidenti avvenuti a partire da marzo è occorso senza dubbio a Pol Espargarò, il trentaduenne pilota catalano della KTM.

L’ex compagno di squadra di Marc Marquez alla Honda in seguito a una brutta caduta durante le prove del Gran Premio del Portogallo sul circuito del Portimao, il primo della stagione, ha rimediato gravissime fratture alla mandibola e a una vertebra dorsale. Gravi conseguenze che lo hanno tenuto lontano dalle gare per oltre quattro mesi.

Espargarò, confessione drammatica: i tifosi sono tutti dalla sua parte

Giunto alla fine di un vero e proprio calvario, Espargarò è pronto a tornare in pista a cominciare dal Gran Premio di Silverstone in programma domenica 6 agosto. In un’intervista rilasciata a MotoGP.com, il pilota spagnolo ha rivelato di aver trascorso un periodo tremendo: “Ora sorrido, ma ho pianto molto. Nel dolore è stato molto difficile gestire questa situazione. Posso dire che sono stati i tre mesi più difficili della mia vita”.

Con tutte quelle fratture, alcune di queste molto serie, sembrava ad un certo punto che il pilota della KTM fosse a un passo dall’addio alla MotoGP. Ma per fortuna il recupero è andato meglio del previsto e ora lo spagnolo è pronto a tornare in pista. “Del resto – conclude Espargarò – ho dedicato tutta la mia vita a questo sport straordinario. E se non possiamo correre, cosa facciamo?”.