Formula Uno, Hamilton ha già scelto la Ferrari

Uno dei campioni di Formula Uno più acclamati di sempre è di certo Lewis Hamilton, il quale ha già scelto la Ferrari in qualche modo…

Si tratta del pilota con il maggior numero di successi nella storia della Formula Uno, primo di sempre a superare le 100 vittorie in gara, e con più titoli, a pari merito con Michael Schumacher, una carriera a dir poco fantastica per il britannico e non ancora conclusa.

Tutto ebbe inizio nel 2007, quando Ronn Dennis decise di credere nel suo immenso talento dopo il successo ottenuto in GP2, L’inglese fece l’esordio in McLaren, affiancando un altro campione, ma già più maturo, come Fernando Alonso.

Il suo approccio in F1 fu a dir poco travolgente, terzo nella sua prima gara, nei primi 9 Gran Premi stagionali ottenne sempre piazzamenti a podio, e la sua continuità, oltre ai 4 successi conseguiti in quel periodo, lo portarono ad essere leader fino all’ultima corsa, dove però la settima piazza ad Interlagos gli fece perdere il Mondiale, vinto per un punto dal ferrarista Kimi Raikkonen.

Hamilton e la Ferrari: il pilota l’ha già scelta

Si riscattò l’anno seguente, conquistando il suo primo titolo mondiale proprio all’ultima gara. Le stagioni successive alla McLaren non furono però dello stesso livello, tanto da indurlo a trasferirsi nel 2013 alla Mercedes a cifre record.

Con la scuderia tedesca, a partire dalla seconda annata iniziò il suo grande ciclo di successi, attraverso la conquista di 6 titoli mondiali, utili per raggiungere Schumacher, senza dimenticare altri 2 sfiorati per una manciata di punti, tra cui quello del 2021 all’ultimo giro in favore di Verstappen della Red Bull.

Negli ultimi tempi, proprio il pilota olandese sta dominando il mondo della Formula Uno, ma Lewis Hamilton vuole continuare ad essere competitivo, il contratto in scadenza a fine anno con la Mercedes fa pensare ad un suo possibile trasferimento.

In passato, il britannico era stato accostato più volte alla Ferrari, ma nelle scorse settimane il diretto interessato ha fatto sapere di lavorare ad un nuovo prolungamento del contratto con la sua attuale scuderia.

Di certo, il Cavallino rosso fa parte del suo presente e futuro, ma in un altro modo, come dimostra la sua ricca collezione di auto, dove non manca quella italiana. Per la precisione si tratta di una Hypercar da 800 cavalli, al mondo ne esistono pochi esemplari, uno dei quali posseduto dal 7 volte campione iridato, anche se molti tifosi della Rossa sognerebbero di vederlo alla guida di quella ufficiale.