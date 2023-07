Milano, chi è Christian Pulisic? Il nuovo acquisto rossonero

Christian Pulisic sta vivendo la prima giornata da giocatore del Milan. Arrivato in mattinata da casa, dagli USA, Christian è atterrato questa mattina a Malpensa. Dopo i primi approcci con la città meneghina, l’ormai ex Chelsea ha cominciato le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che arriverà nel pomeriggio. Domani poi la conferenza di presentazione.

MILAN, ECCO CHI È PULISIC

25 anni il prossimo 18 settembre, Christian ha origini croate ma è nato e cresciuto negli States. Nel 2015, il Borussia Dortmund lo ha scovato durante un torneo giovanile e lo ha immediatamente portato in Germania. Con i gialloneri ha terminato il percorso giovanile esordendo giovanissimo. In maglia Borussia ha collezionato 145 presenze con 19 reti e 26 assist.

Grazie a questo rendimento con il Dortmund, Pulisic si è guadagnato la chiamata del Chelsea. La formazione londinese lo ha messo al centro del suo progetto facendone un titolare pressoché inamovibile per diversi anni. La stagione migliore di Christian in maglia Chesela è quella di 19/20, quando segna ben 11 reti.

Tuttavia, a livello di risultati di squadra ma anche contributo fattivo alla causa, la stagione 2020/21 è la migliore. I numeri dicono 43 presenze, 6 gol e 4 assist. Ma soprattutto è stato decisivo nella seconda parte dell’annata, con l’arrivo di Thomas, con cui i Blues hanno poi vinto la Champions League. E Christian ha segnato un gol bello ed importante al Real Madrid. Qualche infortunio di troppo e il nuovo corso del Chelsea che ha riempito la rosa di giocatori simili a Christian lo ha spinto infine fuori da Stamford Bridge.

LE CARATTERISTICHE DELLO STATUNITENSE

Trequartista, soprattutto esterno, Pulisic può giocare in un tutte le posizioni d’attacco tranne quella di centravanti per ovvie ragioni fisiche e tecniche. Christian è calciatore rapido, con visione di gioco, ma soprattutto in possesso di un dribbling fulminante. Il calciatore ex Borussia gioca prevalentemente sul settore di sinistra, ma è più probabile che Stefano Pioli gli assegni la fascia di destra. Soprattutto nel caso in cui non il Milan non dovesse riuscire a raggiungere l’obiettivo Chukwueze.

Christian così dovrebbe e potrebbe trasformarsi nell’esterno, alter ego di Leao, sulla corsia di destra che nelle ultime stagioni era mancato. I rossoneri con Pulisic a destra potrebbero avere ben due uomini pericolosi nell’uno contro uno. La possibilità di creare superiorità numerica anche a destra e non solo a sinistra con il portoghese, darebbe al Milan un tocco di imprevedibilità che è mancata per tanto tempo. Il nativo della Pennsylvania può essere utile anche nell’eventualità di un ritorno al 4-2-3-1 nella posizione di trequartista centrale.