Pulisic: Capitan America a un passo dal Milan

Capitan America cambia veste e si tinge di rossonero. Christian Pulisic è a un passo dal Milan e già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella città della Madonnina. Sul tavolo delle trattative un contratto quadriennale; un investimento da parte dei diavoli che quando andrà in porto spedirà nelle casse del Chelsea 20 milioni compresi di bonus.

Pulisic e il Dortmund, Tuchel visionario

Ventiquattro anni e un curriculum che parla da se. Il giovane talento nato oltreoceano approda in Europa grazie agli occhi attenti degli osservatori del Dortmund, che nel 2014 durante un Turchia-Stati Uniti Under17 notarono le doti del ragazzo. L’unico precedente nel continente risale al 2008 per un provino con il Barcellona, poi non andato in porto. In Germania cresce e da spettacolo con la linea verde, 10 gol e 8 assist in 15 apparizioni. Tuchel non se lo fa scappare e diventa a tutti gli effetti il suo primo estimatore. Gli da fiducia e i numeri premiano la sua scelta. A 17 anni e 212 giorni diventa il più giovane straniero a segnare in Bundesliga. 19 gol e 26 assist in quattro stagioni, imprendibile palla al piede e con un gioco propositivo sulla trequarti che fa puntare su di lui i riflettori della Premier League.

Chelsea, odio e amore: adesso tocca ai diavoli

Il Chelsea lo vuole e per 64 milioni di euro nel 2019 lo tessera. L’apice della sua carriera arriva con la vittoria della Champion League contro il Manchester City. Grande protagonista nelle semifinali, con la rete segnata al Bernabeu e l’assist allo Stamford-Bridge, Pulisic rappresenta una certezza per i Blues.

Poi la svolta negativa. L’ultima stagione, complessa per i molteplici problemi societari del Chelsea, viene ulteriormente compromessa dai problemi fisici del giocatore e l’incantesimo tra gli inglesi e l’americano si rompe. Considerato verosimilmente come un esubero al Chelsea, Pulisic rientra bene nei piani di Stefano Pioli, per caratteristiche tecniche e non solo.

Adesso, l’etichetta da supereroe dovrà guadagnartela sul verde di Milanello prima, dove è atteso a giorni per poter prendere parte al ritiro dei diavoli, e San Siro dopo.