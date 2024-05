Addio Verstappen: la Red Bull ha già scelto il nuovo pilota

In attesa di capire quale sarà il futuro di Max Verstappen, la Red Bull si è già tutelata individuando il possibile sostituto: il nome

Sono giorni di grande fermento in casa Red Bull. Nonostante continui a dominare in pista, la compagine di anglo-austriaca sta attraversando un periodo estremamente travagliato, fatto di contrasti interni e scandali, nonché di addii prestigiosi come quello appena ufficializzato di Adrian Newey, padre delle vetture sfornate a Milton Keynes, e quelli non del tutto impensabili di Max Verstappen e/o Sergio Perez.

Partiamo dall’olandese, è finito nel mirino del team principal della Mercedes, Toto Wolff, il quale vorrebbe ingaggiarlo per sostituire il partente Lewis Hamilton. Stando alle indiscrezioni, il manager viennese sarebbe già in contatto con l’entourage del pilota ed avrebbe messo sul piatto un contratto pluriennale da cifre difficilmente declinabili. Verstappen, dal canto suo, sta soffrendo non poco il clima di tensione creatosi all’interno della Red Bull e starebbe seriamente valutando l’ipotesi di continuare la sua carriera altrove. Alla Mercedes, appunto.

Red Bull, Verstappen medita l’addio e Perez è a rischio: il punto della situazione

Ad oggi, non c’è nulla di ufficiale. Ma i segnali lanciati dal nativo di Hasselt sono evidenti. Tanto che il boss della Red Bull, Christian Horner, è già corso ai ripari contattando diversi potenziali sostituti. Secondo ‘Formu1a.uno’, in cima alla lista del manager di Leamington Spa vi sarebbe Carlos Sainz.

Lo spagnolo è in uscita dalla Ferrari proprio per far spazio ad Hamilton. Alla sua porta c’è anche l’Audi, ma sposerebbe al volo il progetto Red Bull poiché voglioso di lottare per pole e vittorie sin da subito. Cosa che non potrebbe garantirgli il colosso tedesco, che debutterà in Formula 1 nel 2026 e – con ogni probabilità – impiegherà del tempo prima di competere alla pari con i top team del Circus. C’è da dire, però, che il figlio d’arte madrileno potrebbe non essere l’unico pilota ad approdare a Milton Keynes in vista della stagione 2025…

Venendo a Perez, infatti, la stessa fonte citata poc’anzi riferisce che Horner starebbe pensando di non rinnovare il contratto del messicano in scadenza a fine campionato. Dopo un 2023 condito da più bassi che alti, Checo sta offrendo prestazioni complessivamente positive in questo inizio di 2024, ma il suo nome non convince in ottica futura. A tal proposito, il manager britannico avrebbe individuato in Alexander Albon il profilo ideale per affiancare Sainz o Verstappen. Lo ricordiamo, per il thailandese attualmente in forza alla Williams sarebbe un ritorno, visto che ha già militato in Red Bull nel biennio 2019-2020.