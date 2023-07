Valentino Rossi, colpo di scena improvviso: è addio

Valentino Rossi continua a vincere anche ora che non gareggia più. Il Mooney VR46 sta ottenendo risultati straordinari alla guida della Ducati

Vince anche senza correre. E’ il destino dei grandissimi, una categoria ristretta ed elitaria a cui appartiene senza alcun dubbio Valentino Rossi. Il quarantaquattrenne ex pluricampione del mondo quando ancora gareggiava in MotoGP ebbe l’idea di fondare un proprio team, una scuderia in grado di formare nuovi talenti da far crescere portandoli a correre nella classe regina del motomondiale.

Quella che oggi è la Mooney VR46 è il risultato di un duro lavoro iniziato molti anni fa che proprio ora sta fornendo risultati straordinari. In due piloti di punta, entrambi cresciuti sotto l’ala protettrice del fuoriclasse di Tavullia, sono Marco Bezzecchi e Luca Marini.

E proprio il ventiquattrenne centauro riminese, soprannominato il ‘Bez’, ha stupito tutti conquistando ben due gran premi e una Sprint Race. Con i suoi 158 punti Bezzecchi è secondo nella classifica del mondiale piloti a trentasei punti di distacco dal campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia.

Il pilota torinese è ovviamente il grande favorito per la vittoria finale ma Bezzecchi ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli, tanto da meritare con ogni probabilità l’ingaggio come pilota ufficiale della Ducati. Nel 2024 il pilota romagnolo guiderà dunque una moto identica in tutto e per tutto a quella di ‘Pecco’.

Valentino Rossi, il suo team è pronto al divorzio: accadrà nel 2025. Tifosi spiazzati

Ma Valentino Rossi è intenzionato a confermare in blocco la sua squadra di piloti anche per la stagione 2024. Del resto con due piloti a disposizione del calibro di Bezzecchi e Luca Marini nessun traguardo è precluso, neanche il titolo mondiale di MotoGP. Le conferme ufficiali arriveranno all’inizio del prossimo autunno, come già anticipato dallo stesso Valentino.

Alessio Salucci, amico fraterno e braccio destro di Valentino Rossi nel Mooney VR46, in un’intervista rilasciata a Speedweek.com ha lasciato aperte tutte le porte possibili in vista del futuro a breve e medio termine: “La Ducati è più interessata a Bezzecchi che a Marini, almeno per il momento. Per questo motivo abbiamo in mente di dare più supporto ufficiale per Marco”. Il futuro del fratello di Valentino Rossi è ancora tutto da scrivere, comsì come quello del team VR46.

L’altra notizia è che la Ducati non potrà continuare ad avere otto moto in pista e sarà obbligata a cedere qualcosa alla Yamaha, rimasta solo con due prototipi in griglia. “Per il 2025 faremo le nostre valutazioni – ha sottolineato Salucci – e poi sceglieremo la moto più adatta a noi”.