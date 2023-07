Capolavoro Giuntoli: scambio clamoroso in Premier League!

La Juventus sta pensando ad un clamoroso scambio con un club di Premier League: Giuntoli prepara il suo primo capolavoro

Da pochi giorni Cristiano Giuntoli è divenuto il nuovo direttore sportivo della Juventus e si è messo subito al lavoro per rendere i bianconeri competitivi in vista della prossima stagione.

La Juventus è chiamata a fare decisamente meglio rispetto allo scorso anno ed è quasi obbligata a tornare a vincere dopo due anni senza trofei, cercando però di non fare follie dal punto di vista economico. La situazione finanziaria del club bianconero non permette grossi colpi di mercato e Giuntoli sta lavorando in quest’ottica, cercando profili che possano aumentare la qualità della rosa pur costando molto poco.

Molto probabilmente, inoltre, la Juventus sarà costretta ad un sacrificio sul mercato e il maggiore indiziato a lasciare la Vecchia Signora è Dusan Vlahovic che è corteggiato dal Paris Saint-Germain al quale avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento. Giuntoli sa che l’attaccante serbo potrebbe lasciare Torino da un momento all’altro e si è già attivato per trovare un sostituto.

Sostituto che dovrebbe arrivare dalla Premier League ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Gianluca Scamacca che ha lasciato l’Italia solamente la scorsa estate. Trattare con il West Ham non è facile, ma Giuntoli è al lavoro per cercare di abbassare le pretese degli Hammers e mettere a segno un colpo di mercato importante.

Juventus, Scamacca nel mirino: la strategia di Giuntoli

L’avventura in Inghilterra al West Ham non è stata come avrebbe immaginato Scamaccaquando decise di accettare l’offerta degli Hammers la scorsa estate. L’attaccante ex Sassuolo ha fatto fatica ad inserirsi e l’allenatore David Moyes gli ha spesso preferito altri giocatori, facendogli disputare solamente 16 partite di Premier League dove ha segnato solo 3 gol. Sono state invece sette le partite di Europa Conference League disputate da Scamacca che anche in campo europeo ha segnato 3 reti.

In tutta la stagione l’italiano ha collezionato solo 27 presenze, per di più spesso partendo dalla panchina ed ha saltato l’ultima parte di stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Ecco perché l’attaccante sta pensando al ritorno in Italia e la Juventusè molto interessata a riportarlo nel nostro campionato.

Il West Ham, però, è bottega cara ed è per questo che Giuntoli sta cercando di abbassare le richieste degli inglesi che di certo non venderanno Scamacca per meno di 30 milioni di euro

Per aggirare una valutazione così alta, il ds bianconero starebbe pensando di impostare la trattativa su uno scambio alla pari, inserendo nel discorso il cartellino di Moise Kean che non sembra rientrare nei piani di Allegri e che pure è valutato dalla Juventus tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Molto, però, dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovicche potrebbe lasciare Torino e portare ingenti quantità di denaro nelle casse bianconere, permettendo alla Juventus di puntare con più decisione all’ex Sassuolo.

Oltre alla Juventus, su Scamacca c’è anche l’interesse della Roma che sta cercando di ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui andasse via Vlahovic, invece, la Juventus sarebbe in vantaggio rispetto ai giallorossi perché potrebbe impostare la trattativa anche sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, opzione che al West Ham piace molto di più.