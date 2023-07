Ferrari, esplode la bomba: adesso è ufficiale

Non è un momento facile per la Ferrari ma finalmente è arrivata un’ottima notizia per tutti i tifosi: è ufficiale, c’è anche la data

Ci sono ancora due appuntamenti nel calendario del Mondiale di Formula 1 prima di mandare in archivio metà della stagione. Il 23 luglio il GP d’Ungheria, la settimana successiva quello del Belgio a Spa e la Ferrari è chiamata ancora una volta a dare risposte.

Il progetto della SF-23 non è chiaramente vincente, ma ha ancora margini per migliorare nonostante la pessima figura di Silverstone. Il passo in gara è stato decisamente modesto soprattutto rapportato alla concorrenza che ha aggiunto pure la McLaren al pacchetto. Poi sono arrivate le solite scelte sbagliate dal muretto che hanno complicato ancora di più la gara.

Ancora una volta Frederic Vasseur, che ha ereditato una patata davvero bollente dalle mani di Mattia Binotto, ha cercato di fare il pompiere. Secondo lui le Rosse hanno comunque dimostrato di avere fatto progressi rispetto alla prima parte dalla stagione. Molti aggiornamenti hanno funzionato, ora si tratta di far crescere il pacchetto complessivo.

Poco alla volta però i tecnici di Maranello stanno trovando la via per uscire dalla crisi. Come ha sottolineato il team principal della Ferrari, la lotta per il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Red Bull di Max Verstappen è aperta. Basta la differenza di un paio di decimi per salire in paradiso oppure sprofondare all’inferno, quindi nessuno può mollare.

Ferrari, esplode la bomba: le date sono state ufficializzate, i fan esultano

Non ci sono molti motivi per esultare quindi per i tifosi delle Rosse, ma nelle ultime ore è arrivata finalmente una bella notizia. La scorsa estate infatti a Modena erano cominciate le riprese di ‘Ferrari’, nuovo film diretto da Michael Mann ispirato dal libro scritto da Brock Yates, ‘Enzo Ferrari: the Man and the Machine’’.

Protagonisti principali sono Adam Driver, che interpreta Enzo Ferrari, e Penelope Cruz. Ma ci saranno anche Patrick Dempsey e Gabriel Leone nei panni di Piero Taruffi e Alfonso De Portago. Il film è ambientato nel 1957, periodo di crisi del ‘Drake’. Rischiava di perdere l’azienda che aveva fondato e la morte del figlio Dino aveva ampliato ancora di più le sue sofferenze.

A cambiare il corso della storia, la Mille Miglia vinta dalla Ferrari profondamente segnata dall’incidente di De Portago. Un evento drammatico che causò la morte del pilota e di nove spettatori che stavano assistendo alla manifestazione.

Secondo il sito specializzato ‘Deadline.com’ il film sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre prossimi. Nelle sale italiane invece arriverà il giorno di Natale, mentre negli Stati Uniti sarà distribuito dalla Neon, società di Dan e Ryan Friedkin, i proprietari della Roma.

L’ottantenne Michael Mann, che ha debuttato alla regia dirigendo nel 1975 alcuni episodi della serie tv Starsky & Hutch nel suo passato ha già diretto un film su uno sportivo famosissimo. Nel 2001 infatti è stato regista di Alì, sulla vita del più grande pugile di sempre.