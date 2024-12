Bologna, Italiano: “Ho chiesto ai ragazzi un regalo importante: il Benfica arriva da grandissimi risultati”

Alla vigilia di Benfica–Bologna, l’allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano, a Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Giocheremo in un altro stadio meraviglioso, un’altra partita bellissima in un grande ambiente e contro un avversario di alto livello. Queste partite possono ancora dire tanto per quello che è il nostro percorso e la nostra crescita. Ho chiesto ai ragazzi un regalo importante. Ci mettono sempre l’anima, ma abbiamo incontrato sempre squadre di grandissimo valore, forse avremmo potuto fare qualcosa di più in casa. Secondo me abbiamo fatto grandi prestazioni, è sempre mancato quel dettaglio che in questa competizione fa la differenza. Tocca a noi affrontare ora il Benfica. Il Benfica arriva da grandissimi risultati: hanno giocatori forti che segnano e saluterò volentieri Cabral. Non ci voleva la nostra doppia assenza a sinistra, qualcuno si dovrà sacrificare: dobbiamo prepararci bene. Io credo che dobbiamo dare in tutti modi chance a Dallinga per potersi sbloccare e trovare la prima rete”.