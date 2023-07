Inter, Lukaku e l’ipotesi triangolo con la Juve

Lukaku e l’Inter, una telenovela interminabile la cui trama si confonde sempre più ad ogni episodio.

L’illusione di un amore che riporti alla mente il calcio d’altri tempi. Una partenza, seguita da un ritorno agognato e la promessa di rimanere. Ma il calciomercato, per come lo conosciamo oggi, abitua a colpi di scena e anche la trattativa tra il Chelsea e i nerazzurri si trasforma clamorosamente in un triangolo amoroso in cui entra a gamba tesa la Juventus.

Mille sfaccettature di Lukaku

Da tre estati il belga è protagonista del mercato della Benamata. Un ruolo diverso ogni anno, mille sfaccettature di un singolo personaggio.

Negli ultimi mesi la voglia di continuare a vestire la maglia nerazzurra è stata manifestata in lungo e in largo da Lukaku e Marotta ha da subito provato ad accontentarlo. Si tratterebbe di un regalo per due, perché anche Simone Inzaghi vede nel centravanti una risorsa inamovibile per la sua rosa e come sottolineato più volte sarebbe felice di proseguire un percorso già ben avviato.

Ma dall’altro capo del filo è il Chelsea a dettare le condizioni, costringendo l’Inter a rimandare la questione in attesa che la cessione di Onana porti liquidità.

Con il Manchester United l’accordo è stato trovato nelle ultime ore e la dirigenza nerazzurra rivolge velocemente lo sguardo oltremanica. 35 milioni + 5 di bonus messi sul tavolo delle trattative dei Blues, che dopo aver rifiutato le prime offerte da Milano potrebbero adesso scendere a un compromesso.

Fin qui tutto limpido, mosse esatte e tempi stretti.

Ma in casa Inter i campanelli d’allarme provenienti dal giocatore e il suo entourage destano sospetti poco piacevoli. Un silenzio assordante da parte del belga, il telefono squilla ma nessuno risponde. Eppure la chiamata sarebbe stata quella che, secondo quanto detto dal giocatore stesso, attendeva da tempo. L’Inter riapre le porte di casa sua a Lukaku, ma sull’uscio non c’è nessuno ad attendere.

L’ipotesi Juventus, ad oggi nessuna offerta

Da Torino arriva la voce del pensiero fatto da Giuntoli per il post Vlahovic. La Vecchia Signora si prepara a salutare il centravanti e inizia il casting per il sostituto. L’ipotesi Lukaku è concreta, contrariamente all’ipotetica offerta. La Juventus non ha avanzato proposte né al giocatore né tantomeno al Chelsea, ma l’interesse esiste.

Resta da capire se ancora una volta in queste circostanze prevalga il volere del giocatore, dei suoi agenti o del Dio denaro.

Insomma, si sa ancora poco, ma è facile dedurre che la telenovela Lukaku-Inter non arriverà al gran finale senza aver tenuto sulle spine il proprio pubblico.