Bomba in Formula 1: precontratto con la Ferrari

Impazza il mercato piloti in Formula 1. E a quanto pare la scuderia più attiva è proprio la Ferrari alla ricerca del tandem di piloti meglio assortito

Il mercato piloti sta tenendo banco in questo periodo della stagione in Formula 1. Alla luce del fatto che ormai il Mondiale 2023 è ipotecato dalla Red Bull di Max Verstappen, l’interesse dei tifosi e degli stessi giornalisti è rivolto ai possibili futuri cambi di casacca.

E la Ferrari appare in questo momento come il team più attivo nella ricerca di nuove eventuali soluzioni in vista dei prossimi anni. Ad oggi Leclerc e Sainz sembrano saldi al loro posto, ma con i rispettivi contratti entrambi in scadenza nel 2024 tutto può succedere e nulla si può escludere a priori.

Addirittura, come sostiene qualcuno, a Maranello starebbe prendendo forma un’ipotesi a dir poco clamorosa, la rinuncia sia al monegasco che allo spagnolo per formare una coppia di piloti nuova di zecca. Se fosse vero quanto sostenuto dal giornalista britannico Joe Saward, uno dei due nuovi alfieri della Rossa sarebbe il giovane talento britannico Lando Norris che sta crescendo gara dopo gara nonostante una McLaren molto lontana dai team di vertice.

Ma il vero colpo di scena riguarderebbe, il condizionale è d’obbligo, l’identità del futuro compagno di squadra di Norris. Il team principal della Ferrari, il manager francese Frederic Vasseur, avrebbe in mente di affidare la prima guida a un pilota esperto che sia in grado di aiutare ingegneri e progettisti a migliorare la macchina e non solo a guidarla grazie a classe e talento.

Ferrari, la nuova coppia di piloti lascia i tifosi senza parole: tutti i dettagli

L’identikit tracciato da Vasseur porta dritto in casa Mercedes e a Lewis Hamilton. Sarebbe lui il prescelto della Ferrari, il driver ideale a cui affiancare un giovane rampante come Norris. Tutto ancora da decidere sarebbe il futuro di Leclerc e Sainz i cui contratti con il Cavallino Rampante andranno in scadenza nel 2024.

Il talento monegasco potrebbe sostituire Hamilton alla Mercedes, mentre Sainz sarebbe il prescelto dai vertici della Audi per far crescere una vettura che farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026. Nell’attesa il pilota spagnolo potrebbe accasarsi per una o due stagioni alla McLaren o addirittura all’Aston Martin in caso di addio di Fernando Alonso. Insomma, tra rumors veri o presunti e voci da verificare il mercato piloti potrebbe riservare parecchi colpo di scena.