Un trionfo: Valentino Rossi torna a vincere a Misano

Ancora una volta per Valentino Rossi arriva un trionfo, il fuoriclasse torna a vincere e lo fa a Misano, ecco cosa è accaduto…

Anche se ha abbandonato il mondo della MotoGp, il Dottore continua a divertirsi con i motori, e lo fa senza perdere l’abitudine alla vittoria ed alle imprese, arricchendo una carriera ricca di successi con un nuova affermazione avvenuta davanti al proprio pubblico.

Era il 2021 quando Valentino Rossi lasciava il Motomondiale, dopo un quarto di secolo vissuto da assoluto protagonista, dopo innumerevoli sorpassi e numerose vittorie, oltre a ben 9 titoli mondiali conquistati tra le varie classi.

Tra i migliori piloti di sempre, Valentino Rossi ha portato il mondo delle due ruote attraverso una nuova dimensione, portando nei principali circuiti un seguito di tifosi senza precedenti, una vera e propria icona sportiva da diversi lustri, il quale anche negli ultimi tempi riesce a regalarsi soddisfazioni.

Valentino Rossi lo ha fatto di nuovo: è la quarta volta…

Abbandonate anche le due ruote, il pilota più iconico degli ultimi 30 anni di motomondiale ha raddoppiato, partecipando negli ultimi mesi al World Challeng Europe, si tratta per la precisione di gare automobilistiche di Gran Turismo, dove dalla precedente stagione ha proseguito la sua attività motoristica.

La scorsa annata erano arrivati alcuni piazzamenti tra i primi 6, ma in questa stagione il campione di Tavullia era riuscito a conquistare il primo podio in questa sua avventura, con il secondo posto conseguito sul circuito britannico di Brands Hatch, preludio a quanto accaduto l’altro giorno, dove si è letteralmente superato.

Nel fine settimana scorso è arrivato per il numero 46 la prima vittoria nel WCE, un successo conseguito su una pista da lui ben conosciuta, nella fattispecie a Misano, località romagnola nella quale aveva già vinto tre Gran Premi in Moto Gp. Gara 2 è stata quella in cui si è potuto scatenare, arrivando al tanto sospirato successo in compagnia del suo partner automobilistico, vale a dire il belga Maxime Martin, a bordo entrambi della BMW.

Quando si è arrivati a metà stagione, il Dottore è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, rilanciando le sue quotazioni in classifica, dove occupa insieme al suo compagno di vettura la quinta piazza. Il successo mancava a Valentino Rossi da 6 anni: era infatti il giugno 2016, quando il nove volte iridato sulla sua Yamaha vinse sulla storica pista olandese di Assen, avendo la meglio sul connazionale Danilo Petrucci e sul rivale Marc Marquez.