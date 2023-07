23 milioni di euro di troppo: l’Inter è fuori

L’Inter e la sua dirigenza sono al lavoro per rinforzare pesantemente la squadra. Un obiettivo è ormai fuori dai giochi.

Nonostante la finale di Champions League di solo qualche tempo fa e gli introiti ricavati da questo l’Inter, per fare mercato, deve prima vendere e solo poi provare a rinforzare la rosa.

Il club nerazzurro ha sostituito Dzeko con Marcus Thuram mentre è arrivato Davide Frattesi al posto di Marcelo Brozovic, ceduto per circa 18 milioni di euro agli arabi dell’Al Nassr. Ausilio e Marotta devono fare i conti con altre preoccupanti situazioni e in queste ore hanno ufficialmente ceduto Andrè Onana al Manchester United: 55 milioni di euro che quasi sicuramente verranno reinvestiti tutti sul mercato.

Servono due portieri, un difensore e soprattutto un centravanti dopo i retroscena del caso Lukaku. Il belga ha ‘tradito’ i nerazzurri offrendosi prima al Milan e poi alla Juve e la dirigenza nerazzurra ha deciso di accantonarlo. Il mercato dell’Inter vive un momento particolare ed appare di fatto tutt’altro che semplice. La priorità resta comunque un attaccante, ma nelle ultime ore l’obiettivo è definitivamente svanito.

Inter, niente da fare per Gnonto

Gnonto è un ex canterano dell’Inter che ha preferito intraprendere altre strade in giro per l’Europa. Prima la Svizzera e poi la Premier League con il calciatore che ha debuttato anche in Nazionale con Roberto Mancini: l’esperienza a Leeds non ha funzionato ed il club è retrocesso a fine stagione. Gnonto non resterà e su di lui c’è una sfida tra Everton (in pole position) ed Aston Villa. I due club sono i principali club sul calciatore con il Leeds che valuta Gnonto circa 22-23 milioni di euro.

Troppi per le casse dell’Inter che dovrà cosi virare su altri calciatori per il reparto offensivo. Per Gnonto il possibile rientro in Italia e in serie A è rinviato a data da destinarsi. La priorità dell’Inter resta un attaccante, un calciatore che possa prendere il rosa il posto di Lukaku. Inzaghi e Marotta vogliono Alvaro Morata, ma sul calciatore ci sono anche altri club, come piste alternative occhio a Beto e all’attaccante del Porto Taremi.

Il mercato nerazzurro è alle fasi iniziali e il club, soprattutto grazie ai 55 milioni di Onana, è pronto a reinvestire per rinforzare tutti i reparti. Serve ancora un sostituto di Skriniar mentre sulla fascia è arrivato con un contratto annuale l’ex Juve Juan Cuadrado. Sarà un mercato davvero molto caldo.