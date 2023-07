Inter, perché l’ingaggio di Cuadrado?

By

Meno di un mese dopo essere stato lasciato libero dalla Juventus, Juan Cuadrado è pronto a ripartire con la maglia dell’Inter! La notizia ha del clamoroso visto che il colombiano ha vissuto le 8 stagioni più importanti della sua carriera in maglia Juventus e può vantare oltre 300 presenze in bianconera. Juan ha vestito anche la fascia di capitano della Juventus, ma ora ha deciso di aprire un altro capitolo in Italia con l’Inter.

INTER, L’ACCORDO CON CUADRADO

Ormai è arcinoto, Beppe Marotta è una volpe e dove fiuta un’occasione la coglie. In questo caso, il calciatore era noto al dirigente varesino. Juan Cuadrado, alla Juventus, era arrivato sotto la sua gestione nel 2015. Nel 2016 era stato poi riconfermato, acquistandolo dal Chelsea. E l’occasione era ghiotta per Marotta che sui parametri zero ha pochi rivali nel nostro calciomercato. Perciò, dopo l’addio alla Juventus, l’ex AD proprio dei bianconeri si è avventato sull’esterno sudamericano.

Contratto di un anno a 2 milioni netti più bonus. Un’offerta che l’ex bianconero non si è lasciato sfuggire con l’obiettivo di dimostrare a sé stesso e anche alla Juventus di essere ancora competitivo a certi livelli.

IL SOSTITUTO DI BELLANOVA

Un’occasione imperdibile quella di Cuadrado per l’Inter. I nerazzurri avevano un buco sul settore destro dopo il mancato riscatto di Bellanova. L’esterno ex Juventus porta tanta qualità alla manovra interista, ma soprattutto qualità nell’uno contro uno. Juan, infatti, oltre ad aver imparato la fase di non possesso sotto la guida di Allegri e Sarri, ha ancora grandi doti offensive e potrebbe fare davvero comodo alla Beneamata.

Simone Inzaghi pare abbia voluto fortemente il Panita, perché il colombiano regala all’Inter qualità tecniche e dribbling che mancavano dall’addio di Ivan Perisic. Cuadrado dovrebbe essere il cambio naturale di Dumfries sul settore di destra. E sarebbe un rinforzo di assoluto livello per i nerazzurri che andranno in fondo all’affare nonostante le lamentele della tifoseria.