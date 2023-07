Disastro Ferrari, il GP d’Ungheria è in salita: nuova mazzata per Leclerc

C’è davvero poco ottimismo attorno alla Ferrari dopo gli ultimi Gran Premi. La Rossa è in vera ed autentica crisi.

C’erano aspettative diverse e invece la stagione della Ferrari finora è stata davvero deludente. La Rossa non è mai stata realmente competitiva, non solo per la vittoria ma anche per le prime posizioni nel circuito. Una situazione davvero deprimente per uno dei più grandi marchi all’interno dell’intera Formula Uno.

Nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna la Ferrari ha raccolto solo un misero nono e decimo posto, troppo poco per una squadra che, ad inizio anno, sognava di competere per il titolo fino alla fine con Max Verstappen. Fino ad ora l’olandese sta praticamente correndo quasi da solo, è reduce da una serie di vittorie e nessuno sembra in grado davvero di impensierirlo. Inizialmente era stato il compagno di squadra Sergio Perez, ma ora non c’è davvero nessuno.

In casa Ferrari c’è chi rassicura i tifosi e spera che presto Charles Leclerc e Sainz possano tornare a competere. La realtà ad ora è che c’è davvero poca fiducia nel Cavallino Rampante ed anche i bookmakers hanno le idee chiare sui prossimi Gran Premi di Formula Uno. A partire dal prossimo weekend dove si terrà il Gran Premio di Ungheria e dove Charles Leclerc e in generale la Ferrari partono spacciati.

Ferrari, quote drammatiche per Leclerc e Sainz

Come in ogni Gran Premio i bookmakers danno le quote con i pronostici e i favoriti per la vittoria finale del Gran Premio. Naturalmente è Max Verstappen l’indiscusso favorito per la vittoria finale e addirittura Replatz quota la vittoria dell’olandese a 1.32, numeri clamorosi che evidenziano lo strapotere della Red Bull. I numeri che sorprendono però riguardano la Ferrari con la vittoria di Charles Leclerc quotata addirittura a 20 volte la posta, peggio anche del britannico Lando Norris, a inizio stagione sicuramente dietro nelle gerarchie alla Rossa.

Va ancora peggio a Carlos Sainz quotato a 22. I bookmakers credono di conseguenza davvero poco alla vittoria della Ferrari, una situazione che preoccupa e mostra come nessuno creda a questa presunta crescita (se ne parla da giorni) della vettura del Cavallino Rampante.

Va sottolineato che ci sarà una piccola modifica al regolamento nel prossimo Gran Premio di Ungheria: nelle qualifiche i piloti dovranno girare con le gomme Hard nel Q1, con le medie nel Q2 e le soft solo nel Q3. Una piccola modifica al regolamento con gli organizzatori che sperano in Gran Premi più combattuti e in generale maggiore equilibrio.