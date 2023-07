Vlahovic sta saltando: è successo davvero

Fino a qualche giorno fa la cessione di Vlahovic sembrava a un passo, ma ora è cambiato tutto: la Juve ha detto di no

In questi ultimi giorni si è parlato molto del caso Lukaku, con l’Inter che ha deciso di interrompere ogni contatto con il bomber belga perché infastidita dal suo flirt con la Juventus. Effettivamente, almeno stando ai rumors di mercato, i bianconeri sarebbero sulle tracce dell’ex Manchester United, convinti che possa essere molto più funzionale al gioco di Massimiliano Allegri. Tuttavia, prima di dare l’assalto a Lukaku – che il Chelsea valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro – il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha bisogno di vendere per incassare la somma necessaria.

Tra i cedibili è finito quindi Dusan Vlahovic, che ha vissuto una stagione molto tormentata e che non sembra più avere un buon feeling con l’allenatore livornese. Arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina (la Juve ha versato 80 milioni nelle casse dei viola, ndr), Vlahovic non è riuscito a convincere allenatore e tifosi e la sua cessione ora sembra un’ipotesi concreta.

Tuttavia, la Juventus chiede non meno di 70 milioni di euro per Vlahovic e questa cifra spaventa un po’ le possibili pretendenti. Nelle ultime settimane il centravanti della Nazionale serba è stato accostato spesso al Bayern Monaco, alla ricerca di un bomber che possa far dimenticare definitivamente Robert Lewandowski.

Vlahovic, salta tutto: per la Juve l’offerta è troppo bassa

I bavaresi, però, hanno messo nel mirino anche Harry Kane, che in questo momento sembra poter dare più garanzie di Vlahovic. In caso di cessione di Kane proprio il Tottenham potrebbe lanciarsi sul serbo, ma al momento la Juve non registra alcuna offerta reale per il giocatore.

E per quanto riguarda il Paris Saint-Germain? Nei giorni scorsi sembrava che i parigini fossero pronti a presentare un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro per Vlahovic, così da infiammare di nuovo la piazza dopo l’addio di Messi (ha firmato per l’Inter Miami) e la probabile partenza di Mbappé.

Niente di tutto questo, perché stando alle ultime indiscrezioni pare che l’offerta del PSG sia molto più bassa. Il club francese, infatti, non vorrebbe sborsare più di 50 milioni di euro per Vlahovic. Una cifra che non soddisfa affatto la Juve, che chiede almeno 20 milioni di euro in più per lasciar partire il serbo. Se il PSG rimane su questa offerta la trattativa con i bianconeri è destinata ad arenarsi. Il futuro dell’ex viola resta quindi un rebus.