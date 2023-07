Mondiali femminili: l’Italia può vincere il girone? Germania ed Inghilterra strafavorite

Ha preso il via giovedì la nona edizione del Mondiale di calcio femminile, che si preannuncia come la più seguita della storia. La competizione si disputa tra Australia e Nuova Zelanda e terminerà il 20 agosto prossimo. A partecipare saranno ben 32 selezioni nazionali, suddivise in otto gironi da quattro: la fase finale prevede, come accade per l’edizione maschile, gli ottavi di finale a cui accederanno le prime due di ogni gruppo.

Ma quali sono le squadre realmente favorite alla vittoria dei rispettivi gironi? Va da sé che tante attenzioni siano riservate all’Italia, inserita nel gruppo G insieme a Svezia, Sudafrica e Argentina. Il CT Milena Bertolini sta attuando una sorta di cambio generazionale molto marcato: l’esempio lampante è stata la mancata convocazione di Sara Gama, storico capitano azzurro (132 presenze).

Tantissime le atlete di giovane età che vogliono dare il loro contributo: tra Beccari, Durante, Dragoni, l’Italia ha un volto completamente nuovo rispetto al 2019, edizione che la vide arrivare ai quarti di finale. La possibilità di un nostro successo nel gruppo G è quotata a 6,00 su Planetwin365 mentre su WilliamHill e Unibet a 5,00. In realtà, la vera favorita alla vittoria del girone è la Svezia, giunta sino in semifinale nell’edizione passata.

Nettamente favorite alla vittoria dei rispettivi gruppi sono l’Inghilterra e la Germania. Le campionesse d’Europa in carica sono anche tra le favorite al successo finale della competizione, nonostante l’assenza di Williamson, Mead e Kirby. Le inglesi sono state inserite nel gruppo D, con Danimarca, Cina e Haiti: soltanto le danesi, reduci da una serie di successi davvero rilevanti, potrebbero impensierirle. La possibilità che la Danimarca chiuda da capolista nel girone è proposta a quota 11,00 su Planetwin365, su WilliamHill a 8,50 e su Betclic a 10.

Quasi scontato il trionfo nel gruppo H della Germania, inserita insieme alla Colombia, alla Repubblica di Korea e al Marocco. Leggermente più in bilico l’esito del gruppo E, composto da Stati Uniti, Olanda, Portogallo e Vietnam. Le americane sono anch’esse tra le principali candidate alla vittoria finale: nelle otto edizioni precedenti, hanno trionfato ben quattro volte (l’ultima proprio nel 2019). Non sono mai andate fuori dal podio! La possibilità che trionfino nel gruppo E è offerta a 1,26 da Planetwin365 mentre su WilliamHill e Betclic si banca a 1,25. Una sorpresa da parte dell’Olanda pagherebbe, invece, 3,50 volte la posta su Planetwin365, stessa quota di Betclic e Unibet.